Ineke (73) kreeg een kunstheup: ’Ik had het veel eerder moeten doen’

Wat is jouw levenswijze en hoe houd je het vol?

„Mijn dansschool is mijn leven; het is mijn kindje. Ik geef les in jazz- en showmusicaldans. Vroeger trad ik zelf ook op, maar mijn grootste passie was altijd al het lesgeven aan alle mogelijke leeftijden. Dat vind ik geweldig en doe ik inmiddels al meer dan vijftig jaar!

De school stond altijd op de eerste plaats, nog steeds eigenlijk. Ik ben, naast trainen en lesgeven, continue bezig met het maken van nieuwe choreografieën en het vinden van de juiste muziek. Ik ben zo dankbaar dat ik dat op deze leeftijd nog kan doen, want ik moet er echt niet aan denken dat mijn leven er anders uit zou zien. Dansen en lesgeven zit in mijn bloed.

Wat betreft mijn beroep ben ik blij dat ik geen gezin heb gesticht. Dat had ik er gewoon niet bij kunnen hebben; al mijn tijd stopte ik in de school. Daarnaast kruisten ook veel moeilijke dingen mijn pad. Zo ben ik gescheiden en verloor ik na een relatie van zestien jaar mijn nieuwe vriend Danny aan een hersentumor. Dat was een hele moeilijke periode. Uiteindelijk kreeg ik weer een nieuwe vriend, Rob, die ook overleed. Ik ben blij dat ik redelijk de tijd en ruimte had om hier allemaal mee om te gaan.

Nu kan ik me bijna niet meer voorstellen dat ik vroeger wel vijf dagen per week lesgaf. En dan moest ik tussendoor ook nog shows en optredens organiseren! Ik geef nog steeds met veel plezier les, maar dat omvat bij lange na niet het werk dat ik altijd deed. Ik neem nu ook meer rust. Als ik een avond heb lesgegeven, dan doe ik de volgende dag rustig aan. Ook laat ik me elke week masseren om de boel goed los te houden.”

Hoe ziet jouw eetpatroon eruit?

„Ik eet veel koolhydraten, zoals brood en pasta. Dat heb ik altijd al gedaan, dus mijn lichaam is daar helemaal op ingesteld. Anders komt het mannetje met de hamer langs tijdens het lesgeven.

Verder heb ik de afgelopen jaren meer tijd en aandacht in mijn eetpatroon geïnvesteerd. Dat komt denk ik doordat er om mij heen steeds meer gesproken werd over het belang en de impact van gezonde voeding. Nu vind ik het bijvoorbeeld heel belangrijk om genoeg groenten binnen te krijgen, maar daar was ik vroeger helemaal niet mee bezig. Veel spannender dan een kant-en-klare bami of lasagne werd het toen niet.”

Zit jij op dit moment op je streefgewicht?

„Ik weeg altijd rond de zestig kilo, maar daar ben ik eigenlijk niet zo mee bezig. Mijn gewicht blijft waarschijnlijk constant door de regelmaat in mijn leven. Sporten is immers mijn werk.”

Wat is je grootste zonde?

„Mij maak je heel blij met een tompouce. Die haal ik bij de banketbakker bij mij in het winkelcentrum, want daar zijn ze ’t allerlekkerst.”

Hoe kijk je aan tegen roken en het drinken van alcohol?

„Ik heb altijd gerookt en drink ook elke dag alcohol. Een wijntje per dag vind ik heerlijk, maar ik kan prima zonder. Ik heb wel een paar keer geprobeerd te stoppen met roken, maar dat is dus nooit gelukt. Ik denk dat iedereen die rookt ’t liever niet zou doen.

Roken heeft zonder meer invloed op je conditie. Je kunt er dus beter niet aan beginnen. Vroeger sprak ik jonge meiden die bij mij op les zaten wel eens streng toe. Dan zei ik: ‘Denk erom, je mag hier niet roken!’ Om dan een paar minuten later stiekem zelf een sigaretje op te steken.”

Gebruik je medicijnen of voedingssupplementen?

„In 2017 kreeg ik een kunstheup. Die operatie had ik heel lang uitgesteld, want ik was erg bang dat ik daarna niet meer goed zou kunnen bewegen. Ik had het eigenlijk veel eerder moeten doen; het is echt fantastisch gegaan. Voor de operatie slikte ik jarenlang pijnstillers. Dat is nu niet meer nodig en ik dans weer alles mee.

Ik slik verschillende vitaminesupplementen, zoals spiruline. Die koop ik bij een speciaalzaak, zodat ik advies kan krijgen van mensen die er verstand van hebben.”

Hoe vaak sport je en wat doe je?

„Per week geef ik drie tot vier lessen van elk anderhalf uur. Dat doe ik op dinsdag en vrijdag. Alles staat of valt met een goede houding. Het is dus nooit alleen maar dansen; een groot deel van mijn lessen is gebaseerd op techniek.

Veel van mijn leerlingen zitten al meer dan 45 jaar bij mij op les, dus we kennen elkaar goed. Dat maakt het zo mooi en persoonlijk. We weten wat er in elkaars leven speelt, waardoor we elkaar kunnen steunen als dat nodig is. Humor vind ik ook belangrijk, dus in mijn lessen wordt er veel gelachen.

Buiten de lessen om moet ik zelf natuurlijk trainen om op niveau te blijven. Op donderdag en zondag train ik daarom thuis; daar heb ik een speciale studio voor. Ik ben erg gedisciplineerd. Vooral nu, want mijn lijf wordt er natuurlijk niet jonger op.”

Wat is jouw grootste valkuil?

„Soms eis ik teveel van mijn lichaam. Het zegt af en toe dat ik bepaalde bewegingen beter niet kan doen. Daar moet ik dan goed naar luisteren.”

Zie je nog verbeterpunten?

„Ik moet leren om dingen los te laten. Dat kunnen dingen uit mijn privéleven zijn, maar bijvoorbeeld ook de oorlog in Oekraïne. Ik word ’s nachts wel eens wakker en dan zie ik beelden daarvan voor me, omdat ik het zo erg vind. Het maakt me heel verdrietig dat dat allemaal gebeurt.”

Merk je dat je anderen inspireert?

„Nu ik ouder ben en van alles heb meegemaakt, kan ik mij in steeds meer dingen verplaatsen. Ik vind het belangrijk om dat mee te nemen in mijn lessen; mensen echt zien en met ziel en passie werken. Elke persoon is belangrijk voor mij.

Ik weet dat mijn leerlingen daar heel dankbaar voor zijn. Zo kwam er laatst iemand naar mij toe wiens dochters allebei bij mij op les hebben gezeten. Zij bedankte me dat ik de meiden zoveel had geleerd buiten hun danslessen en vertelde dat ze daardoor zoveel zelfverzekerder zijn geworden. Dat ontroerde mij, want daar doe je het natuurlijk voor.

Veel van mijn leerlingen zijn inmiddels op leeftijd. Ik merk dat ik hen motiveer om gezond ouder te worden. Ze doen nu bijvoorbeeld thuis ook oefeningen; vooral voor de balans. Dat komen ze mij dan trots vertellen. En ik geef ze dan natuurlijk complimentjes, want dat zie je echt terug in het dansen. Maar ik kan ook streng zijn. Ik stop veel energie in mijn leerlingen en wil die energie ook bij hen terugzien.”

