’Mijn nieuwe vriendin vindt mijn penis te klein’

De Vraag

Lieve Miriam,

Een jaar of twee geleden leerde ik, een man van vierenveertig, mijn vriendin kennen via een gemeenschappelijke vriendin. We hadden een klik, ik vroeg haar telefoonnummer en we raakten via whatsapp met elkaar in gesprek. Zij zat toen in een relatie waarin ze niet gelukkig was en ik probeerde haar tot steun te zijn.

Sinds een maand of negen hebben we een relatie. We wonen niet samen maar ik heb, of had, wel het gevoel dat we ooit samen de volgende stap gaan zetten. Tot vorige week. Die gemeenschappelijke vriendin kwam bij mij eten en we raakten natuurlijk in gesprek over hoe mijn vriendin en ik elkaar via haar leerden kennen.

Ze was erg blij voor ons samen, zei ze. Maar naarmate de avond vorderde leek het net alsof ze mij wat wilde vertellen. Ik was even bang dat het iets te maken had met haar ex, maar dat veegde ze onmiddellijk van tafel. Na de nodige wijntjes werd ze steeds loslippiger. Op een gegeven moment stelde ze mij de vraag hoe ik de toekomst zag met mijn nieuwe vriendin. Ik antwoordde in alle eerlijkheid dat ik hoopte dat we in de toekomst ooit samen zouden gaan wonen.

Toen kwam het hoge woord eruit. Blijkbaar had mijn nieuwe vriendin bij deze vrouw geklaagd over mijn penis. Dat ze hem te klein vond. Dat ze niets voelde als ik in haar zat. Ze is dolblij met mij, maar dat ze dáár over begon?

Nu weet ik zelf best dat ik nou niet bepaald groot geschapen ben, maar het was echt een klap in mijn gezicht om te horen hoe ze had lopen klagen over mijn geslachtsdeel. Ik heb haar verder nog nooit horen klagen over mijn prestaties in bed, dus dat kwam hard binnen.

Het idee dat ze de grootte van mijn penis besprak met een gemeenschappelijke vriendin vind ik zo onvolwassen en zo - letterlijk - onder de gordel. Moet ik haar daarop aanspreken? Kan een piemel te klein zijn voor seksueel genot?

Het antwoord

Ik kan nu gaan zeggen dat de grootte van je penis er niets toe doet en dat penetratie maar een heel klein onderdeel is van een groter geheel in het liefdesspel, maar de waarheid is dat veel vrouwen de grootte van de penis van hun nieuwe minnaar bespreken met hun vriendinnen.

Is dat onvolwassen? Ja natuurlijk is dat onvolwassen van ons. Wij vrouwen zijn afschuwelijke wezens als het daar over gaat. Te groot. Te dik. Te dun. Te lang. Te krom. Te veel aders. Te klein. En heel af en toe zit er een perfect exemplaar tussen, maar dan blijkt de eigenaar daarvan weer een notoire leugenaar/vreemdganger/narcist te zijn. Er is altijd wel wat aan de hand. Geen enkele penis is perfect.

Kan een kleine piemel seksueel genot brengen? Jazeker kan dat wel. Voel je daar dan wat minder van dan van een enorme jongeheer? Ook dat. Voor een vrouw is niets zo frustrerend dan een man te treffen die denkt dat zijn grote geslachtdeel alles goed maakt in bed.

Ik, en vele andere vrouwen, spre(e)k(en) uit ervaring als ik zeg dat juist mannen die wat kleiner uitgevallen zijn qua penis, in bed zoveel beter presteren dan zij die met een enorme knots aan komen zetten.

De gemiddelde Nederlandse man heeft, in erectie, een penis van 14 centimeter. Alles iets daaronder of daarboven is helemaal normaal.

Moet jij je vriendin erop aanspreken dat ze de grootte van jouw piemel besprak met jullie gezamenlijke vriendin? Als ik jou was, zou ik dat zeker doen. Hoe? Nou zeker niet tijdens een vrijpartij. Houd het luchtig. Zeg dat je bijvoorbeeld ergens las dat vrouwen altijd dat soort intieme dingen bespraken met vriendinnen of zo, en voeg daaraan toe: „Nou, mijn kleine exemplaar is dan zeker goede gesprekstof!”

Mannen kunnen ontzettend onzeker worden over de grootte van hun geslachtsdeel door één opmerking. Wees niet zo’n man. Seks heb je met je hele lijf, niet alleen daaronder. En voor iedereen geldt: gezellige sextoys kunnen een onwijs leuke toevoeging zijn aan jullie seksleven.

Of je nu enorm geschapen bent of gezegend bent met een klein gezellig penisje? Samen online leuke speeltjes uitzoeken is het leukste voorspel toch?

Liefs, Miriam

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier. Verder kun je ons natuurlijk op de voet volgen op TikTok, Facebook en Instagram.