Moet 5 mei voor iedereen een vrije dag zijn?

Bevrijdingsdag is niet voor iedereen een betaalde vrije dag. De overheid heeft 5 mei aangewezen als nationale feestdag, maar laat de cao-partijen bepalen of een werknemer betaald vrij krijgt. Daarom moeten de meeste Nederlanders op deze nationale feestdag werken. Wie voor de Rijksoverheid werkt heeft geluk: bij hen is het elk jaar wel een vaste vrije dag.

Bekijk ook: Bevrijdingsdag zonnig en veelal droog

Officiële feestdagen

Nederland telt nog tien andere officiële feestdagen naast Bevrijdingsdag, zoals Pasen en Pinksteren. In sommige cao’s is opgenomen dat werknemers recht hebben op 200 procent loon als ze moeten werken op een nationale feestdag. Bevrijdingsdag is alleen in lustrumjaren aan de beurt. In 2020 was Bevrijdingsdag een vrije dag, maar er waren toen geen festiviteiten met publiek door corona. De eerstvolgende vrije Bevrijdingsdag is in 2025.

Veel vrije dagen

De reden dat we niet elk jaar vrij zijn is, is omdat veel werkgevers vinden dat rond deze periode andere (christelijke) feestdagen al in aanmerking komen voor een vrije dag. In 2021 meldden volgens Nu.nl werkgeversclubs VNO-NCW en MKB-Nederland dat de Stichting van de Arbeid aan alle cao-partijen heeft gevraagd om van 5 mei een vaste vrije dag te maken.

Ruilen

Elk jaar laait de vraag weer op waarom niet iedereen vrij is op Bevrijdingsdag. Zou jij vrij willen zijn op 5 mei? Ook als je er een vrije dag voor zou moeten inleveren? Welke dag zou je dan willen inleveren? Je kan er bijvoorbeeld voor kiezen om Tweede Pinksterdag te werken of Hemelvaartsdag. Op deze dagen zijn er ook festivals, maar niet zo groot als bijvoorbeeld het Bevrijdingsfestival.

Reacties

Jacky vindt dat we Koningsdag moeten ruilen om 5 mei vrij te krijgen.

Noeska heeft ooit loon ingeleverd om vervolgens elk jaar vrij te zijn op 5 mei.

Armagan levert liever Tweede Pinksterdag in.

Praat mee

Wat vind jij? Moet 5 mei elk jaar voor iedereen een vrije dag worden? Ook als je er een andere vrije dag voor moet inleveren?? Of vind je dat er rond deze periode al genoeg vrije dagen zijn? Praat mee via onze Facebookpagina!