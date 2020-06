’Mijn mondkapje maakt mijn dementerende moeder boos’

„Nadat we elkaar elf weken hadden moeten missen, mocht ik haar twee weken terug weer voor de eerste keer bezoeken. De regel is dat er wekelijks één vaste bezoeker mag komen. Die mag 45 minuten blijven, moet een mondkapje dragen en we mogen alleen in het appartement van de bewoner die we bezoeken, komen. Nou, het werd een drama. Mijn moeder werd boos en zelfs een beetje agressief. Ze vond het mondmasker superstom en zei zelfs dat bezoek voor haar niet hoefde als ik dat ding niet zou afzetten. Ik was vooraf al bang voor deze reactie.”

Mondkapje

„Ondanks dat ik probeerde uit te leggen dat dit de nieuwe regels zijn, wilde ze er niet aan. Ze begrijpt gewoon niet goed wat er aan de hand is. En ze werd op een gegeven moment zo boos dat ze de gang opliep om verhaal te halen bij een van de jonge zorgmedewerksters. Die hoorde ik op een gegeven moment zeggen dat dit door de minister-president zelf was opgelegd. ’Je moet niet zo achterlijk doen’, reageerde mijn moeder toen. ’Als de minister dit zegt, waarom heb jij dan geen kapje op?’ Tja, hoe antwoord je daar dan weer op, want ze heeft natuurlijk wel gelijk. Het is zo krom allemaal! Want hoe weten wij of het verzorgend personeel in het weekend niet drie rijen dik in de Ikea gaat staan? Maar goed, regels zijn regels en ik houd me er maar aan.”

„Niet alle bewoners reageren zoals mijn moeder maar het zou wel heel fijn zijn als er op een bepaalde manier maatwerk zou kunnen worden geleverd. Niet alle regels zijn toepasbaar op ieder individu. De mensen die bij mijn moeder wonen zijn moeilijk te sturen. Doordat ze dementeren lijken het soms wel kleine kinderen. Die niet begrijpen waarom allerlei dingen ineens moeten veranderen. Die uitbarsting van mijn moeder leek op een ’tantrum’ van een drie-jarige. Dus het zou heel fijn zijn als wij zelf in zouden mogen schatten of dat mondkapje opblijft of misschien ook een tijdje af zou kunnen. En ik wil zelf ook echt niet dat mijn moeder besmet wordt, dus ik houd echt wel afstand. Maar goed, vooralsnog gelden de regels voor iedereen en moeten we ons er maar aan houden. En je moet je eraan houden, want als er sancties komen dan zou dat kunnen betekenen dat het huis weer hermetisch op slot gaat bijvoorbeeld.”

Ongehoorzaam

„Het tweede bezoek ging trouwens al veel beter. Het verweer was hetzelfde, ze vond het nog steeds belachelijk maar ergens accepteerde ze het beter. Het ’grappige’ is dat mijn moeder, vooral sinds ze dementeert, graag ongehoorzaam is. Dus toen ze - waar de verpleger nog bij was - sputterde dat dat ’ding’ af moest, hield ik mijn vinger voor mijn lippen en fluisterde dat we dat straks stiekem zouden doen. De wetenschap dat we iets ondeugends gingen doen, was al genoeg. Toen de dienstdoende zorgmedewerker de kamer uitging, was ze het alweer vergeten en heb ik het mondmasker gewoon die drie kwartier gedragen. Het bezoek is gelukkig niet onder supervisie gesteld, maar ze komen je vijf minuten voordat de tijd om is, waarschuwen. Af en toe lijken de regels en het naleven daarvan wel op gevangenisbezoek. Ik kan er zelf ook moeilijk aan wennen.”

„Elkaar niet aanraken vind ik moeilijk maar afstand houden is soms ook amper te doen. Zij zit op de bank en ik op een krukje op een paar meter daar vandaan. ’Kom nou gezellig hier zitten!’ En dat kan dus niet. Of ze vraagt of ik haar even kan helpen met een jasje aantrekken. Ook dat moet ik weer afhouden. Er zitten zoveel haken en ogen aan al die regels. Het zou allemaal werken als iedereen gewoon bleef zitten, maar mijn moeder is compleet onvoorspelbaar: zij loopt heen en weer, wil dan ineens weer naar het balkon waar ze mag roken of met mij naar de gemeenschappekijke woonkamer. Je begrijpt misschien dat het best zoeken is naar een juiste modus om de bezoekjes binnen de regels te houden!”