Weekhoroscoop 43 - Spontane vrijpartijen zijn aan de orde van de dag, Waterman

Ram

Liefde: De relatie tussen jou en je partner gaat er alleen maar op vooruit. Er worden goede gesprekken gevoerd en vooral veel gelachen.

Financiën: Men wil graag zaken met je doen en dit heb je in de eerste plaats aan jezelf te danken. Je laat zien wie je bent en wat je kunt. Je maakt hiermee meer indruk dan je denkt.

Werk: Je probeert je op meerdere zaken tegelijk te richten maar omdat je het één nu eenmaal leuker vindt dan het ander en hier graag meer energie in steekt raakt de balans toch een beetje zoek.

Persoonlijk: Blijf bij je standpunt en doe wat je zelf graag wilt.

Stier

Liefde: Probeer niet direct in de verdediging te schieten als je partner je ergens op wijst en het balletje direct naar je geliefde terug te spelen. De woorden ‘ja maar jij…’ rollen deze week vrij gemakkelijk uit je mond.

Financiën: Je behoefte aan orde en structuur neemt toe waardoor je nu zomaar zin krijgt om je administratie bij te werken. En eerlijk is eerlijk, dit is geen overbodige luxe.

Werk: Je hebt weinig zin in een nieuwe opdracht waardoor je mogelijk uitstelgedrag vertoont. Even de schouders eronder en gaan Stier, des te eerder ben je er van af.

Persoonlijk: Aardig zin en een eigen mening hebben gaan prima samen.

Tweelingen

Liefde: Jij en je partner hebben het allebei even druk met andere dingen waardoor er weinig ruimte is om samen iets te ondernemen. Vergeet niet om elkaar wel zo nu en dan een complimentje te geven of gewoon even iets liefs tegen elkaar te zeggen.

Financiën: Je zit een beetje krap en extra werk is welkom. Zoek en je zult vinden. Een leuke kans ligt binnen handbereik.

Werk: Irritaties zijn je niet vreemd deze week maar als je er naderhand nog even over nadenkt begrijp je dat de ander het vooral goed bedoelt.

Persoonlijk: Zeg wat er gezegd moet worden maar houd het vooral kort en bondig. Eén krachtige oneliner maakt meer indruk dan een heel verhaal.

Kreeft

Liefde: De liefde staat even op een laag pitje. Je hebt veel tijd nodig voor je eigen projecten waardoor je minder interesse hebt in romantiek. Jezelf mooi maken doe je nu eerder voor een belangrijke afspraak dan voor je geliefde.

Financiën: Na de eerste schrik blijken onverwachte kosten toch niet zoveel impact te hebben op je budget dan je dacht. Je kunt opgelucht ademhalen.

Werk: Je agenda staat bomvol met afspraken, deadlines en andere verplichtingen. Zorg ervoor dat je netjes op schema blijft anders kom je over een paar weken in de knel met andere werkzaamheden.

Persoonlijk: Soms krijg je alles tegelijk op je bord, nu kun je veel dingen gelukkig ook weer loslaten.

Leeuw

Liefde: Voor zware, diepzinnige gesprekken is deze week minder geschikt. Samen iets leuks ondernemen waarbij meer aandacht wordt besteed aan hobby en vrije tijd zal beter uitpakken.

Financiën: Meer inkomsten of een salarisverhoging zijn te verwachten. Daarbij ben je in een gulle bui en geef je graag iets extra’s uit aan je dierbaren. Mogelijk ontroer je hier zelfs iemand mee.

Werk: Een botsing met je werkgever of je leidinggevende is niet ondenkbaar. Voor het escaleert is het belangrijk om jezelf af te vragen of je het werkelijk bij het rechte eind hebt.

Persoonlijk: Voor een probleem waar je mee tobt is een oplossing voor handen. Misschien zelfs dichterbij dan je denkt.

Maagd

Liefde: Je bent een beetje chagrijnig, niks meer, niks minder. Misschien heb je niet goed geslapen of spelen er dingen van zakelijke of financiële aard waar je iet helemaal uitkomt. Wat het is, is het, zolang je het maar niet op je partner afreageert.

Financiën: Dit is geen goed moment om belangrijke beslissingen te nemen helemaal niet als deze betrekking hebben op overeenkomsten en verbintenissen voor de lange termijn. Wel is er een fijn bericht van de belasting of verzekering naar je onderweg.

Werk: Vermoeidheid speelt je parten waardoor je bepaalde dingen over het hoofd ziet en foutjes maakt. Probeer dit te voorkomen door elke avond op tijd naar bed te gaan, zelfs als je niet kunt slapen. Zet je telefoon uit en lees voor het slapen gaan een boek.

Persoonlijk: Je krijgt de kans om iets te gaan doen wat je al eerder graag wilde.

Weegschaal

Liefde: Het ene moment ben je het liefst 24/7 bij je partner, het andere moment ben je hem of haar helemaal even zat en heb je ruimte nodig. Je geliefde vindt het deze week lastig om met je wisselende humeur om te gaan. Jijzelf ook trouwens…

Financiën: Grote uitgaven kunnen nu uitmonden in flinke spijt achteraf. Defecten, fabrieksfouten, problemen met de levering en andere tegenvallers zijn te verwachten. Begin november staan je financiële sterren er weer beter voor.

Werk: Je doet je voordeel met eerder opgedane kennis en ervaring. Ook van de dingen die je voorheen minder handig hebt aangepakt blijk je veel te hebben geleerd.

Persoonlijk: Een wens gaat in vervulling of je kunt met het oog op je droom nu de eerste stappen zetten.

Schorpioen

Liefde: Jij en je geliefde verschillen in bepaalde opzichten enorm van mening. Kom je er even niet meer uit, bel dan gerust een familielid of wederzijdse goede vriend(in) voor relatie advies.

Financiën: Hoewel er meerdere dingen op je verlanglijstje staan kun je je geld maar één keer uitgeven. Ga je voor dat wat je nu gelukkig maakt of voor iets waar je langer iets aan hebt? Kies wijs!

Werk: Het werk dreigt je boven het hoofd te groeien. Geef ruim op tijd je grenzen aan zodat er een oplossing gezocht en het werk meer verdeeld kan worden.

Persoonlijk: Iets waar je net mee bent begonnen heeft potentie! Geef het de aandacht die het nodig heeft en het zal uitgroeien tot een succes.

Boogschutter

Liefde: Een lage irritatiegrens en een hoge prikkelgevoeligheid zorgen ervoor dat je impulsief reageert en hier achteraf spijt van hebt. Gelukkig kent je partner je langer dan vandaag en trekt zich er weinig van aan.

Financiën: Je financiën zitten even in een dipje maar gelukkig niet voor lang. Eind november zit er een fijn extraatje voor je in.

Werk: Achterstallige klussen kunnen nu netjes worden afgerond en weggewerkt. Heerlijk om weer je handen vrij te hebben voor iets nieuws.

Persoonlijk: Het is belangrijk dat op elk gebied geven en nemen in balans zijn. Vermijd eenrichtingsverkeer.

Steenbok

Liefde: Als jullie een wat lastigere periode achter de rug hebben is deze bijna ten einde. Er is meer sprake van wederzijds begrip. Samen komen jullie weer in rustiger vaarwater.

Financiën: Een betaling laat op zich wachten of valt lager uit dan je verwacht. Gelukkig berust het op een misverstand. Blijf wel alert en waag er bij twijfel gerust een mailtje of belletje aan.

Werk: Het is hollen of stilstaan waardoor het je moeite kost een fijne balans te vinden. Desondanks behaal je prima resultaten en val je op door je tomeloze inzet. Waak er wel voor dat je jezelf niet overwerkt.

Persoonlijk: Professioneel advies is gewenst, je hoeft niet altijd zelf het wiel uit te vinden.

Waterman

Liefde: Spontane vrijpartijen en over en weer geflirt zijn aan de orde van de dag. Op liefdesgebied kom jij deze week niets tekort.

Financiën: Hoewel je op het punt staat een grote aankoop te doen, voelt het toch niet helemaal juist. Ook al kun je niet rationeel verklaren waarom, luister maar naar je intuïtie.

Werk: Het is even lastig voor je om werk en gezin met elkaar te combineren. Zorg voor een betrouwbare back-up voor het geval dat alles tegelijk komt.

Persoonlijk: Koester wat je hebt opgebouwd en wees er zuinig op, zowel op zakelijk als persoonlijk gebied.

Vissen

Liefde: Zomaar uit het niets kun je verlegen worden van een blik of uitspraak van je partner waaruit blijkt dat hij of zij nog steeds heel erg gek op je is. Als je even niet weet wat te zeggen zeg je dat gewoon.

Financiën: Zorg dat je goed verzekerd bent en pas desnoods bepaalde polissen op tijd aan voor het nieuwe jaar begint.

Werk: Je creëert meer structuur en overzicht waardoor je ook sneller je werk kunt doen en minder vergeet.

Persoonlijk: Houd niet te star vast aan het oude. Een al te conservatieve houding zorgt ervoor dat je mooie nieuwe dingen misloopt.