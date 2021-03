Daghoroscoop 16 maart - Laat kritiek geen vat op je krijgen, Vissen

VANDAAG JARIG

Financieel kun je dit voorjaar scoren; geld komt via diverse kanalen naar je toe, via werk, sociale contacten, leningen of investeringen. Het is van groot belang om je diensten of producten goed in de markt te zetten. Anderen moeten precies weten wat je te bieden hebt.

RAM

Een financiële situatie kan je dwingen je prioriteiten en waarden te heroverwegen. Breng structuur in je betalingsverkeer en zorg ervoor dat je weet waar je geld blijft. Geloven dat alles wel goed zal komen, is vragen om een ramp.

STIER

Je staat volop in de belangstelling; zet je beste been voor en besteed extra aandacht aan je uiterlijk. Een reinigingsbehandeling of masker zal haar effect niet missen. Als je barst van de vitaliteit, blijft dat niet onopgemerkt.

TWEELINGEN

Je bent in staat in je eentje een belangrijk project af te ronden. De behoefte om anderen erbij te betrekken, is minimaal. Het lijkt een goed idee om je op artistiek terrein verder te bekwamen. Een ontspannen avond zal je goeddoen.

KREEFT

Een flinke dosis energie stelt je in staat te genieten van alles wat je moet doen. Je kunt berichten ontvangen van mensen die je in geen jaren hebt gezien en een naaste kan pittige roddels vertellen waar je samen hartelijk om kunt lachen.

LEEUW

Je zult optimaal gemotiveerd zijn om geld te verdienen. Een vroege start en proactief handelen worden beloond. Zakelijk kan een gunstig moment ontstaan. Laat kleine stapjes die ertoe doen je niet verleiden grote stappen te zetten.

MAAGD

Je bevindt je op meerdere manieren in een positieve periode. Je kunt geprezen worden, erkenning krijgen of roem verwerven voor een talent of verrichting. Wat je zwoegend tot stand brengt, wordt een succes.

WEEGSCHAAL

Door anderen vriendelijk en met respect te bejegenen, zul je op dezelfde manier worden behandeld. Dat geldt ook voor je meest intieme relatie. Zinvolle affectie is beschikbaar, maar je moet dan wel duidelijke keuzes maken.

SCHORPIOEN

Je kunt je wat geïsoleerd voelen als je ver van huis bent. De beste en meest doeltreffende manier om daarmee om te gaan is zelfanalyse, zolang je eerlijk bent. Het is niet vreemd om angstig te zijn voor iets waar je niet omheen kunt.

BOOGSCHUTTER

Ga aan de slag; je zal tevreden zijn met hetgeen je volbrengt. Niets werkt beter dan inspanning en directe actie als je de laatste tijd te veel genoten hebt van het goede der aarde. Dit is niet het moment voor luiheid.

STEENBOK

Je kunt de komende dagen rebels zijn waardoor het thuis een zootje wordt. Vergeet niet om rekening te houden met de gevoelens van degenen met wie je jouw leven deelt, anders jaag je je meest dierbaren tegen je in het harnas.

WATERMAN

Je kunt je mentaal uitgeput voelen na de drukte van de afgelopen periode en door de overdaad aan informatie en berichten die zonder ophouden je gedachten binnendringen. Problemen thuis kun je nu wel oplossen.

VISSEN

Maak je niet te veel zorgen. Laat je betrekken bij de lokale gemeenschap en help mensen die in nood verkeren. Kijk met vertrouwen naar de toekomst en laat niemands kritiek je ervan weerhouden om te doen wat volgens jou juist is.

