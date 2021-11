Daghoroscoop 16 november - Het kan een geluksdag worden, Maagd

VANDAAG JARIG

Je kunt op diverse terreinen met veranderingen te maken krijgen. Een turbulent en instabiel liefdeleven kan resulteren in een scheiding; financiële onzekerheid kan een onverwachte draai ten goede maken, als blijkt dat er aan je kennis en kunde grote behoefte is. Durf de bakens te verzetten.

RAM

Geloof in jezelf, dan kun je van deze dag er één maken die je zal heugen. Dit is de periode van de maand waarin je kunt schitteren. Heb je problemen met je gezondheid, dan wacht je een verbetering en hernieuwde vitaliteit.

STIER

Een dag die geluk belooft en andere zegeningen. Of je nu gelooft in beschermengelen of goede feeën, zij kijken je kant uit en staan je bij. Reken er echter niet zozeer op dat je domme risico’s neemt en op het laatste moment gered moet worden.

TWEELINGEN

Een bijeenkomst wordt interessant als anderen meer open staan dan gebruikelijk. Er zit nogal wat elektriciteit in de atmosfeer, die in elke situatie spanning kan veroorzaken. Gebruik een speciale techniek om mensen tot elkaar te brengen.

KREEFT

Er kan sprake zijn van een soort opluchting, vergelijkbaar met felle zon na een zware regenbui. Een belangrijk doel wordt bereikt of komt binnen handbereik. Te midden van drukte kan ruimte ontstaan voor grappen en grollen.

LEEUW

Er lijkt sprake van verrassingen en opwinding. Je zult er echter weinig van merken als je thuisblijft. Begeef je in de achtbaan van het leven en in het oog van de storm om datgene mee te maken wat deze tijd je te bieden heeft.

MAAGD

Het kan een geluksdag worden; probeer echter niet te bedenken of te raden wat je te wachten staat, want hetgeen gebeurt zal heel onverwacht zijn. Tenzij je er in slaagt alles fout te doen zullen, verrassingen van positieve aard zijn.

WEEGSCHAAL

Er zijn snelle oplossingen te bedenken voor problemen met mensen in de privésfeer. Geef toe dat je fouten hebt gemaakt en wees bereid je aan te passen. Aanvaard excuses van anderen vriendelijk en zonder bijgedachten.

SCHORPIOEN

Zet je beste been voor. De kans bestaat dat iemand je goed in de gaten houdt, klaar om je op de geringste fout te betrappen. Als de dag een ongunstige wending neemt reageer dan snel en geestig, humor helpt dikwijls.

BOOGSCHUTTER

Bijna vanzelfsprekend kan alles vandaag meezitten. Profiteer ervan en kijk hoe ver je kunt gaan. Er is een kleine kans dat je van de ene op de andere dag vermogend wordt, zeker als je binnenkort jarig bent.

STEENBOK

Het kan een geluksdag worden; koop een lot in een loterij, doe mee aan een wedstrijd, investeer samen met vrienden – je kunt als winnaar uit de bus komen. Jouw intuïtie en inzicht zijn gezond, waardoor je een uitgekiend risico kunt nemen.

WATERMAN

Door verscheidenheid aan je dagelijkse activiteiten toe te voegen, voorkom je verveling en rusteloosheid. Het geluk is je goedgezind; wat je ook doet, je kunt winnen. Dus koop een lot of vraag om salarisverhoging.

VISSEN

Naarmate je ambitie groter of kleiner is, kun je met stappen of stapjes in de juiste richting een doel bereiken. Een goed moment om je talenten en expertise op een productieve manier in te zetten. Verdiep je ook weer eens in je financiën.

