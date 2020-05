Daghoroscoop 23 mei

VANDAAG JARIG

Komend jaar staat in het teken van persoonlijke transformatie. Dat kan worden veroorzaakt door iemands overlijden, een crisis of nieuwe ervaringen. U kunt de persoon worden die u wilt zijn, deze als het ware tot leven wekken. De focus zal gericht zijn op uw carrière.

ZONDAG JARIG

Het wordt een jaar van veel seksuele activiteit, vooral vergeleken met de afgelopen twee jaar. Hoe oud u ook bent, uw libido zal sterker zijn dan anders. Uw gezondheid zou goed moeten zijn en wordt zelfs beter naarmate het jaar vordert. Een korte periode van stress verandert dat niet.

RAM

Terwijl vertrouwen van vitaal belang is als het om gelieven gaat kan het een verkeerde houding zijn bij commerciële transacties. Vleiende woorden kunnen fouten en problemen maskeren en het ontbreken van essentiële details verdoezelen.

STIER

Een onthulling of privé kwestie die openbaar wordt kan een pijnlijk moment opleveren. Blijf u normaal gedragen en probeer u niets aan te trekken van geroddel of sarcastisch commentaar. Binnen een paar dagen is men alles vergeten.

TWEELINGEN

Het vereist enige moed om partij te kiezen in een controverse. Voor uw beurt praten zal echter tot moeilijkheden leiden. Denk er tevoren over na hoe uw gehoor zal reageren als u iets vertelt. Leg u erbij neer dat iemand zich zal ergeren.

KREEFT

Iets wat met een studie of reis te maken heeft kan zo traag verlopen dat u ongeduldig wordt. Schrijf u in voor meerdere studierichtingen als u een diploma wilt halen. Uw kans op succes neemt toe als u uw keuzes uitbreidt.

LEEUW

Overdreven gevoeligheid ten aanzien van anderen kan er de oorzaak van zijn dat u zich opsluit of er vandoor gaat. Een ongelukkige ruzie met een collega kan de reden zijn en lijkt ernstig, maar misschien verbeeldt u zich dat.

MAAGD

De langzame weg is meestal de beste. De kosmos kan u aanmoedigen over de top te gaan, te uitbundig te consumeren of meer te beloven dan u ooit kunt nakomen. Baseer besluiten op logica en gezond verstand, niet op wensdenken.

WEEGSCHAAL

Verandering kan zowel opwindend zijn als u in verwarring brengen. Er zit e .o.a. wijziging in de atmosfeer die voor verbazing zal zorgen. Mensen lijken onbetrouwbaar en kunnen de normale routine verstoren met hun ontevredenheid.

SCHORPIOEN

Let op uw gezondheid en houd vast aan uw voornemens waar het uw fitness en dieet betreft. Maak maandag controle afspraken met artsen en uw tandarts. Wees anderen tot steun maar verontachtzaam uw eigen wensen niet.

BOOGSCHUTTER

Behoudend gedrag en strikte discipline zetten dit weekend de toon. Onvrede kan zorgen voor onrust en de behoefte te gaan muiten. Breng revolutionaire denkbeelden onder woorden en naar voren en verzet u tegen heilige koeien.

STEENBOK

Geduld is niet één van uw sterkste kanten. Plotselinge eisen kunnen u overvallen en het zal zaak zijn u niet van de wijs te laten brengen. Accepteer e.e.a. ook al kookt u inwendig. Ga een uitdaging aan zonder te klagen.

WATERMAN

Het tempo kan toenemen door spontane gebeurtenissen. Vrienden of naasten kunnen rebelleren en zich onkarakteristiek gedragen of uiten. Wees extra voorzichtig in het verkeer; er dreigen vreemde ongelukken.

VISSEN

Omgaan met verandering en onrust kost u doorgaans weinig moeite. Het kan nodig zijn de normale routine te doorbreken. Een vervelende situatie zou uw vastberadenheid op de proef kunnen stellen en voor chaos kunnen zorgen.