’Heleen, Isa en Halina zijn strak, dat weten we nu wel’

„’Ja, nu weet ik het wel’, dacht ik pas, toen ik Heleen van Royen weer eens in een te leuke outfit, loeistrak in het vel een spiegelselfie zag posten. Ik wil dat natuurlijk ook, zo’n lijf waarbij niets slap aanvoelt of in plooien rolt als je voorover bukt. Als ik mezelf zo had afgebeuld als Heleen heeft gedaan, was ik ook niet meer voor die spiegel weg te slaan. Ik was nergens anders meer aan toegekomen.

Neergestoken

Maar ik ben Heleen niet. En ik ben ook Isa Hoes niet en al helemaal Halina Reijn niet. Ik haat sporten. En voor er iemand met een Messias complex reageert dat sporten voor iedereen vanzelf leuk wordt: Trust me, als sport een mens was en een keer voor me zou staan, had ik ’m in koelen bloede neergestoken en was ik er zonder enige emotie overheen gestapt. In niets voel ik wat anderen blijkbaar wel ervaren bij het zien van een loopband of roeiapparaat. Ik mis dat gen.

Daarnaast bezig ik de lijfspreuk ’eten is leven’ als een soort mantra. Als ik ’s morgens wakker word, is een van de eerste dingen waar ik aan denk: Wat eten we vandaag? Dat eten doe ik trouwens met mate. Combineer dat met een verder actief leven naast een zittend beroep en ik heb een gezond gewicht. Maar ik ben wel slap. En niet direct de eerste die gebeld wordt als er weer een Victoria Secret Fashion-show georganiseerd wordt. Zeven zwangerschappen en vier kinderen gaan je niet in de koude kleren zitten.

Als zij het kan…

Isa verklaarde met de fotoserie van haar gespierde lijf dat ze anderen wilde inspireren. Halina schrijft dat ze haar ronde, zachte lichaam oprecht sensueel en prachtig vond, maar ook stijver en trager. Ze voelde zich mentaal vaak slecht en de connectie met haar lijf verminderde. Tja, dat moet je allemaal niet hebben natuurlijk. En als ik dan weer naar die foto’s kijk van hoe het óók kan, hoor ik toch dat zeikerige stemmetje in mijn hoofd: ’Als zij het kan, waarom jij dan niet?’

Ik weet nooit zo goed wat ik met al dat geëtaleer van al die perfecte lijven moet. Het maakt eerder onzeker dan dat het inspireert, denk ik – en ik gok dat dit voor veel vrouwen geldt. Toevallig keek ik vorige week naar een fimpje van een momfluencer die haar buik liet zien na twee zwangerschappen. Slap en met geen mogelijkheid meer in model te krijgen. Het was het huisje geweest van haar kinderen, zei ze en daarom accepteerde ze het. Ik ken zulke woorden, ik gebruik ze zelf ook wel eens.

Levensvreugde

Maar het ook daadwerkelijk accepteren en die woorden ook echt zo voelen? Dat is een ander verhaal. Als ik nu een platte buik kan krijgen, zonder enige moeite, zou ik ervoor tekenen. Maar zo werkt het niet. Ik moet ervoor aan de eiwitshakes of bleekselderijstengels en ik moet zweten met gewichten. Met andere woorden; ik moet er een stukje levensvreugde voor inleveren. Daarna kan ik dan wel weer wel zielsgelukkig spiegelselfies maken…

Niemand is perfect

We zijn eindelijk een klein beetje op een punt gekomen waarin het oké is je met al je vetrollen te tonen of met striae en met putjes. Dun mag, dik ook, zonder been, met stoma, onder de brandwonden: het is 2023, alles kan. Niemand is perfect of…toch wel? Ja wel dus. Kijk maar naar Heleen, Isa en Halina. Daar valt lijf-wise weinig op aan te merken en we moeten uitkijken dat we die lichamen niet omwille van bodypositivity verfoeien of gaan afzeiken. Ook zij mogen showen. Misschien kan Heleen binnenkort gewoon een keer iets heel lelijks aantrekken als ze weer een spiegelselfie maakt. Dat zou al schelen.”

