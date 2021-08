Daghoroscoop 30 augustus - Een rustige dag thuis is een aanrader, Schorpioen

VANDAAG JARIG

De laatste keer dat jouw huiselijk en familieleven de meest prominente rol speelde in je horoscoop was in 2019. Ook komend jaar zul je in dat opzicht weinig te duchten hebben. Heb je de leeftijd om kinderen te krijgen dan zul je vruchtbaar zijn. Geef je knieën extra steun als je gaat sporten.

RAM

De ochtend is het beste moment om dingen te doen die snel en zonder onderbreking moeten worden verricht. Doe het direct als iets aan herziening toe is zolang je nog monter bent en klaar om te vlammen. Vanmiddag dooft het vuur.

STIER

Je kunt vandaag je gedachten helder overbrengen en dat is voor anderen prettig. Jouw eerlijkheid en open communicatie zullen indruk maken. Succes is voor jou weggelegd zodra je obstakels overwint. Wel kun je wat loom zijn.

TWEELINGEN

Je begint aan een nieuwe periode waarin je elk doel kunt bereiken. Oefen geduld maar blijf vastberaden als je met oponthoud te maken krijgt. Soms zet je bij elke stap vooruit, er twee achteruit, maar daar leer je van.

KREEFT

Maak een ordelijk systeem voor de maandelijkse routinezaken. Geef ook gereedschap een vaste plaats zodat je efficiënt kunt werken. Je zult tevreden zijn als je steeds kunt vinden wat je op dat moment nodig hebt.

LEEUW

Leren kan een feest zijn. Zowel door het verwerven van kennis als het delen van ervaringen met gelijkgestemden. Bijeenkomsten kunnen plezierig en humoristisch verlopen. Iemand kan opperen na het werk samen een glas te drinken.

MAAGD

Er komen vandaag goede zakelijke ideeën bij je op, maar deals of contracten kunnen beter tot half september worden uitgesteld. Er kan sprake zijn van een promotie of salarisverhoging, als je de laatste tijd productief bent geweest.

WEEGSCHAAL

Reisomstandigheden zijn momenteel niet ideaal en ben je onderweg, maak er dan het beste van. Ben je in een vreemd land dan kun je een unieke kans krijgen een gewoonte of taal te leren en nieuwe vrienden te maken.

SCHORPIOEN

Een rustige dag thuis is een aanrader. Geef het huis een grote beurt, ruim oude spullen op of recycle ze tot iets nieuws. Houd rekening met onaangekondigd bezoek. Bel of bezoek ouders als je je zorgen over hen maakt.

BOOGSCHUTTER

Integriteit en eerlijkheid zijn vandaag van belang. Informeer bij anderen hoe de vlag erbij hangt als je een persoonlijk belang hebt en een strategisch spel wilt spelen. Stel je bij teamactiviteiten gedegen en sportief op.

STEENBOK

Je geest kan vandaag overuren maken. Jouw scherpe geheugen stelt je in staat allerlei items te onthouden die aan een bestaande agenda moeten worden toegevoegd. Werk efficiënt aan een ingewikkeld proces dat je aandacht vereist.

WATERMAN

Spanningen over geld of kinderen kunnen tot ruzie leiden, hetgeen de nieuwe werkweek een onaangenaam begin geeft. Je creatief uiten zal moeizamer gaan dan gebruikelijk. Laat je niet verleiden tot gokken of speculeren.

VISSEN

Problemen met de mensen met wie je samenwoont kunnen voor hoofdpijn zorgen. Zelfs als je niet veel met hen te maken hebt doe je er goed aan te bemiddelen en het pad te effenen. Winkelen kan op een teleurstelling uitlopen.

