Daghoroscoop 23 augustus - Kreeft: Houd rekening met tegenslag!

VANDAAG JARIG

Jouw intuïtie kan dit jaar een grote rol spelen en heb je leuke zakelijke ideeën dan is dit een uitgelezen moment om ze te presenteren of er een subsidie voor aan te vragen. Familie kan in de liefde een grote rol gaan spelen. Ook een oude vlam kan weer opduiken en jouw leven een tintelende boost geven.

STERRENBEELD RAM (21/3 - 19/4)

Je kunt actie verwachten aan het liefdesfront. Jouw creativiteit krijgt meer de vrije hand. De behoefte jouw eigen ding te doen kan tot gevolg hebben dat jij je stort op onvoltooid handwerk, een verwaarloosde hobby of nieuw project.

STERRENBEELD STIER (20/4 - 20/5)

Jouw talent om mensen op hun gemak te stellen kan zich openbaren en jou een voorsprong bezorgen op de concurrentie. Afwezigheid van een collega zou de kans kunnen bieden hoger te klimmen op het werk en te tonen wat jij waard bent.

STERRENBEELD TWEELINGEN (21/5 - 20/6)

De kosmos dringt er op aan je flexibel op te stellen. Als je een evenwichtig tempo aanhoudt zul je aan het eind van de dag evenveel hebben gepresteerd als een ander die gejakkerd heeft. Laat je door niemand iets leuks ontzeggen.

STERRENBEELD KREEFT (21/6 - 22/7)

Houd rekening met tegenslag. Een zakelijke deal kan mislukken en je kunt je afvragen wat jij nu moet doen. Maak je niet te veel zorgen. Er hangt een belofte van succes in de lucht. Wel bestaat de kans dat je iets belangrijks vergeet.

STERRENBEELD LEEUW (23/7 - 22/8)

Als je niet zorgvuldig bent geweest als het gaat om onderhoud en reparaties dan kunnen er onverwacht problemen optreden met een auto of jouw huis met een bres in jouw banksaldo tot gevolg. Doe liever kalm aan dan rond te hollen.

STERRENBEELD MAAGD (23/8 - 22/9)

In een vlaag van helderheid kunt je inzicht krijgen in hetgeen zich de afgelopen dagen onder de oppervlakte heeft afgespeeld. Een oude vriend kan de deur openen naar mensen die je graag wilt ontmoeten, maar bewaar toch enige afstand.

STERRENBEELD WEEGSCHAAL (23/9 - 22/10)

Een overdaad aan kosmische energie vereist dat je zaken voorzichtig benadert. Blijf rustig bij teleurstelling - iets beters is in de maak in de nabije toekomst. Onderhandel over regels als een naaste jou steeds in de steek laat.

STERRENBEELD SCHORPIOEN (23/10 - 21/11)

Wil je iets goeds doen voor de samenleving begin dan met een helpende hand te bieden bij een lokale liefdadigheidsbeweging en zoek vervolgens jouw weg naar politieke actie. Wie iets wil veranderen moet er zelf op uit gaan.

STERRENBEELD BOOGSCHUTTER (22/11 - 21/12)

Tegenstrijdige energie kan een domper zetten op de activiteiten van vandaag. Sta vroeg op als je iets belangrijks moet doen. Bevrijd jezelf van negatieve gedachten; gebruik zowel jouw hoofd als jouw hart en verban vooroordelen.

STERRENBEELD STEENBOK (22/12 - 19/1)

Pas op jouw woorden want die kunnen voor lange tijd gevolgen hebben. Intense emoties kunnen ontmoetingen begeleiden en kunnen grote problemen veroorzaken. Denk dus eerst na voor je jouw gevoelens prijsgeeft.

STERRENBEELD WATERMAN (20/1 - 19/2)

Je kunt niet veel anders doen dan er het beste van maken of het nu gaat om een persoonlijke of zakelijke kwestie. Een professioneel consult kan diegenen helpen die behoefte hebben aan een onbevooroordeelde mening.

STERRENBEELD VISSEN (20/2 - 20/3)

Blijf jouw aandacht richten op datgene waarmee je bezig bent om een doel te bereiken. Er kan sprake zijn van een onrechtmatigheid in een zakelijke overeenkomst en je moet zien te voorkomen dat dit een weerslag krijgt op jou.

