Daghoroscoop 13 juli - Sterrenbeeld Boogschutter: Doe geen impulsieve aankopen!

Jouw financiën zullen soepel verlopen, zowel voor jezelf als voor degenen voor wie jij ze regelt. Misschien zal dat niet meteen duidelijk zijn, wel op langere termijn. Begin dit jaar kan er wat ruzie zijn ontstaan met jouw partner over extra verantwoordelijkheden, maar die blijken makkelijk oplosbaar.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD RAM

Je kunt in de fout gaan als jij vandaag te veel op je intuïtie afgaat. Houd nauwlettend in de gaten wat er om je heen gaande is. Roddels zijn niet leuk als jij zelf het slachtoffer bent; wacht af. Doe niets wat jou later kan opbreken.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD STIER

Onenigheid binnen de familie is frustrerend en de oorzaak kan dieper liggen dan je misschien wil toegeven. Neem disciplinaire maatregelen als kinderen zich niet aan afspraken houden. Houd jouw eigen rebellie onder controle.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD TWEELINGEN

Er kunnen extra verantwoordelijkheden op je afkomen; loop er niet voor weg. Jouw houding nu is bepalend voor de toekomst. Problemen met familie kunnen het beste worden genegeerd. Laat diplomatie jouw sleutel zijn.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD KREEFT

Ben jij eigen baas, dan kun je te maken krijgen met geldproblemen. Geef toe aan een ingeving; je krijgt er waarschijnlijk geen spijt van. Betaal niet de rekening van iemand die daarop uit is of altijd traag is met betalen.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD LEEUW

Maak gebruik van het feit dat je doorgaans eerder dan anderen doorhebt wat er kan gebeuren. Jouw fitness verbetert als je vanmiddag een stuk gaat lopen of fietsen. Geef vanavond tijd aan je geliefde, zeker als je vaak weg bent.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD MAAGD

Achter de schermen kunnen dingen gebeuren die jij liever niet weet; houd afstand. Geloof niet alles wat je hoort en baseer zeker geen mening op verhalen van anderen. Vertrouw slechts op jouw eigen waarnemingen en ervaring.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD WEEGSCHAAL

Iemand die jij als een goede vriend(in) beschouwt, kan je met een opmerking bezeren. Laat het niet zwaarder wegen dan nodig en zeg niets wat je later zal berouwen. Richt je aandacht op jouw werk en leg jezelf geen beperkingen op.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD SCHORPIOEN

Zorg ervoor dat je voldoening put uit je werk. Zoek ander werk als je geen promotiekansen hebt. Houd er rekening mee dat anderen net zo vastberaden en misschien ambitieuzer zijn dan jij. Wantrouw vandaag je intuïtie.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD BOOGSCHUTTER

Met herstelde energie zul je niet stil willen zitten. Jouw partner of een andere beminde kan kortaangeboden zijn, maar lok geen ruzie uit om een reactie los te maken. Doe geen impulsieve aankopen, zeker niet via internet.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD STEENBOK

Veel werkt in jouw voordeel, maar dat wil niet zeggen dat de wereld aan je voeten ligt. Een oude grief kan de oorzaak zijn van onenigheid met een vriend(in). Blijf kalm als iemand iets onaangenaams zegt over je karakter.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD WATERMAN

Diverse mensen, zowel professioneel als privé, kunnen jou onder druk proberen te zetten. Je zult compromissen moeten sluiten, ook al voel je daar weinig voor. Als je thuis de rust wil handhaven, moet je de neiging bedwingen om te bekvechten.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD VISSEN

De dag kan verwarrend beginnen, waardoor je niet opschiet met je werk. Raadpleeg je agenda; je kunt iets vergeten. Als een investering niet opbrengt waarop jij hoopte, kun je beter nu je verlies nemen dan nog meer te verliezen.

