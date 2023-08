’Hoe kom ik van mijn onderkin af?’

„Met de jaren gaat de boel in het gezicht inderdaad meer ’hangen’, dat is een logisch gevolg, want de huidverslapping zet in en de collageenvorming neemt af en dat geeft juist extra volume aan het gezicht. Maar het blijft hoe dan ook hinderlijk om die verslapte, onflatteuze onderkin aan te moeten zien, want het is uiteindelijk een vetophoping onderaan de kin die vooral van opzij (en profiel) goed zichtbaar is.

Make-up

„Je kunt het wel een beetje verdoezelen met hogere kragen, sjaaltjes en eventueel een coltrui in de winter of lange oorbellen maar dat blijven natuurlijk lapmiddelen. Door middel van oefeningen, afvallen (vaak is het ook opghoopt vet en verdwijnt het na een paar kilo afvallen, hoera!) en eventueel een operatie kan er wel wat aan gedaan worden, maar die keus is natuurlijk voor iedere persoon weer anders. Ook met make-up zijn er wel wat trucjes uit te proberen. Hoe lichter de huid is bijvoorbeeld, hoe meer de kin opvalt dus het is zaak om de huid bij de kin iets donkerder te maken. Dat kun je doen door met schaduwen te werken door poeder aan te brengen in twee keer donkerder tinten dan normaal. Breng dit losjes aan met een kwast naar de kaaklijn toe.”

Kou/bevriezing

„Ga je voor de rigoureuze aanpak en ben je niet bang van een operatie of behandeling, dan is een halslift, liposuctie, cryolipolyse, lipolyse of de Kybella-behandeling een optie. De halslift is eigenlijk de ouderwetse lifttechniek van vroeger bij de plastisch chirurg waarbij er een sneetje achter de oren wordt gemaakt en de huid wordt opgetrokken. Eventueel kan er gelijktijdig wat vet worden weggesneden rondom de kin. Intussen is daar de optie van liposuctie bijgekomen waarbij er plaatselijk vet wordt weggezogen. Cryolipolyse/CoolSculpting is het verwijderen van vet door middel van kou/bevriezing en vooral ideaal als de vetophoping niet al te veel is. Soms zijn er meerdere behandelingen hiervoor nodig. Met Lipolyse wordt hetzelfde vet met laserstralen weggehaald. Kybella tot slot is een behandeling waarbij het vet in de onderkin wordt weggehaald, een alternatief voor liposuctie en het is vergelijkbaar met botox. Injecties met deoxycholzuur worden ingespoten en die moeten de vetcellen doen verdwijnen na zo’n 2-6 behandelingen.”

Peeling

„Voor wie geen zin heeft in een operatie of dure behandelingen zijn er ook nog andere opties die het proberen waard zijn. Zo is het belangrijk om net als het gezicht, ook de kin mee te nemen in het beauty-ritueel. Zorg er dus voor dat dit lichaamsdeel ook goed gehydrateerd wordt, want dit wordt nogal eens overgeslagen. Gebruik hier ook een peeling of een scrub om de huid lekker glad te houden. Er zijn zelfs speciale kin- en decolleté crèmes die hun werk hiervoor doen.”

Aardbei

„Een bindweefselmassage bij een specialist is ook een absolute aanrader. Zelf ga ik meestal naar mijn Poolse vriendin Agnieszka Kadula, een schoonheidsspecialiste die hierin gespecialiseerd is en met haar stevige bindweefselmassage wonderen kan verrichten. Ze is intussen zo bekend dat ze enorme wachtlijsten heeft, maar gelukkig geeft ze ook cursussen aan collega’s die ook diezelfde techniek toepassen. De eerste keer dat ik bij haar op de behandeltafel lag herinner ik me nog maar al te goed. Ze begon rustig bij het gezicht en pakte me steeds steviger aan om de ’verklevingen’ onderhuids aan te pakken. De kinzone was het ergste, het voelde alsof ze me kneep en ik moest mezelf echt dwingen om niet van de behandeltafel af te stappen. Maar… na de behandeling zie ik eruit als een aardbei, knalrood en totaal verhit. Ik dacht aanvankelijk dat het nooit meer goed zou komen maar intussen weet ik dat de roodheid na een paar uur verdwenen is. En wat nog belangrijker is: na een dag of drie krijg ik overal complimenten over dat ik er zo goed uit zie. Dat is blijkbaar het moment dat mijn collageen zichzelf weer heeft hervonden en is aangewakkerd waardoor ik als vanzelf een mooie glow maar ook een stevige huid krijg. Geen wonder toch dat ik al jaren zweer bij deze stevige bindweefselmassagetechniek die ik overigens ook meerdere keren per jaar bij Hannah schoonheidsspecialisten onderga, want die weten ook precies hoe dat moet.”

Tennisbal

Gelukkig zijn er ook volop ’thuisoefeningen’ onder de noemer baat het niet, dan schaadt het niet. De een boekt er wat meer resultaat mee dan de ander, maar het is zeker het proberen waard. Probeer eens te lachen met je tong tegen je gehemelte aan (ook een prima truc bij het maken van een foto en in plaats van het uitspreken van de groene broccoliiiiiii). Daarbij is wellicht ook de aanschaf van de kin afslankband het uitproberen waard, want die geeft allerlei elektronische pulsen waardoor de spieren onderkin worden gestimuleerd. Een onderkin work-out kun je doen door regelmatig (bij voorkeur dagelijks) oefeningen uit te voeren zoals de punt van de tong tegen de ondertanden te zetten, de onderlip over de bovenlip te trekken (voel de spanning) of de tong meerdere keren zover mogelijk uit te steken. Stevig kauwgom kauwen kan ook helpen, want zowel kin als kaken hebben dan nogal wat te kauwen. Kin op de borst drukken, even vasthouden en dan weer opkijken is ook een optie. Met een tennisbal tussen nek en kin balanceren is ook nog een variant. Steek de kaak naar voren en gooi het hoofd naar achteren, totdat je flink wat spanning voelt. Kleine tikjes geven met de vlakke hand tegen de onderkant van de kin is ook nog een extra oefening.”

