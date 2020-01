’Dat mijn man porno kijkt, maakt mij jaloers’

Lieve Sabine, ik (33) ben stikjaloers als mijn vriend (35) naar een ander kijkt. We zijn nu twee jaar samen en proberen zelfs een kindje te krijgen. Ik heb al een zoontje (6) en mijn vriend behandelt hem alsof het zijn eigen kind is. Maar mijn punt is: mijn vriend kijkt veel naar porno en volgt op Instagram een aantal sexy vrouwen. Ook laat hij het altijd weten als hij een mooie vrouw op televisie of in een tijdschrift ziet. Daardoor voel ik me erg onzeker. Ik heb al een paar keer stiekem zijn mobiel doorgespit maar nooit vond ik bewijs dat hij met iemand appt of belt. En toch vertrouw ik het niet.

Dat komt mede doordat mijn ex erg overspelig was maar heel lang heeft volgehouden dat ik gek was als ik zei dat ik hem niet vertrouwde. Hij verweet me dan dat ik niet zo achterdochtig moest zijn. Uiteindelijk bleek hij een goede leugenaar: hij was mij wel degelijk ontrouw maar heeft dat altijd goed weten te verbergen. Mijn huidige vriend heb ik al een paar keer verteld dat ik bang ben dat hij vreemdgaat. maar hij verzekert me keer op keer dat ik de enige voor hem ben. Ik weet gewoon niet wat ik moet doen om de jaloezie te stoppen. Soms zou ik de relatie willen verbreken om me maar niet zo ellendig te voelen. Wat moet ik doen?

Sabine: „Het is niet zo gek dat je beschadigd uit je vorige relatie bent gekomen: bedrogen worden laat sporen achter. Maar het zou toch echt heel erg jammer zijn als - vooralsnog ongegronde - jaloezie een einde zou maken aan je huidige relatie. Al snap ik niet goed waarom jouw vriend per se sexy vrouwen moet volgen op Instagram. Als jij al een paar keer hebt aangegeven dat je er onzeker van wordt, dan kan hij dat toch laten? Een beetje rekening houden met jouw gevoelens kan toch geen kwaad?

Tja, en dat veelvuldig naar porno kijken... Bijna iedere man kijkt weleens naar porno. Is het een idee om er samen naar te kijken? En houd in gedachten dat mannen heel goed beseffen dat porno fantasieseks is. Dus je hoeft jezelf echt niet te vergelijken met de vrouwen waar hij naar kijkt. En het hoeft evenmin zo te zijn dat hij naar porno kijkt omdat hij iets mist in jullie seksleven. Kijk jij naar romantische of zielige films omdat je romantiek of drama in je leven mist? Nee toch? Dat doe je omdat je het leuk vindt. Ik zou er dan ook - als jullie seksleven eigenlijk prima is - verder niet zo’n enorm punt van maken. Dus probeer je jaloezie te temperen, anders verpest je uiteindelijk een prima relatie. Lees anders eens wat over ’het grote, groene monster’, of ga eens naar een psycholoog. Zodat je herkent wat er gebeurt in je hoofd en belangrijker nog: hoe je dat kunt veranderen. Veel succes!”

Heb jij ook een vraag voor Lieve Sabine, stel deze dan hier anoniem.

Maak jij iets bijzonders mee en wil je dat met ons delen? Stuur dan een berichtje.