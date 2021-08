’Mijn dochter is te streng voor haar kinderen’

Lieve Sabine, Ik ben van mening dat mijn dochter haar twee meisjes (5 en 7 jaar) veel te streng opvoedt. Eens in de week brengt ze hen naar mij en pas ik op. Als ik vraag wat ze willen drinken, is het antwoord steevast: ’water’. Als ik hen een tweede snoepje aanbiedt, schudden ze aarzelend nee. Als ik om twaalf uur in de middag voorstel een film te kijken, zegt de oudste dat ze op dit tijdstip geen schermen mogen. Ik vind het gewoon zielig! Ik wil mijn dochters opvoedstrategie niet ondermijnen, maar ik wil wel dat ze bij mij een leuke dag hebben. Wat moet ik doen?”

Sabine: Ergens is het wel herkenbaar. Ook de oma’s van mijn eigen kinderen hebben de neiging om alles maar prima te vinden en verwennen hun kleinkinderen tot op het bot. Maar mijn kinderen gingen niet wekelijks hun kant op. Ik kan me wel voorstellen dat je dochter bepaalde regels heeft. Maar water drinken is toch niet zielig! En tv of een tweede snoepje weigeren toch ook niet. Als jij de kinderen toch voor de tv wil zetten in de middag, laat de kids dan weten dat dat een speciale oma-regel is. Dat dat hier wel een keertje mag. Ondermijn je niets en heb jij je handen ook even vrij.

Op onze VROUW Facebook pagina buitelen de lezeressen over elkaar heen met alle antwoorden. Zo vindt Vera Bik het volgende: „Klinkt alsof u goed opgevoede kleinkinderen heeft. Als u wekelijks oppast kunt u niet elke week snoep en zoete drankjes geven, die zijn voor speciale gelegenheden zoals een dagje uit of een verjaardag. Het is slecht voor het gebit van de kinderen en veel kinderen hebben last van overgewicht. En wat betreft de schermtijd, wij mochten vroeger ook geen uren achter de tv zitten, ook niet bij opa en oma. Heel verstandig dat uw dochter haar kinderen zo verantwoord opvoed. Verder beslissen de ouders hoe kinderen worden opgevoed. Daar heeft oma, de buurvrouw of de lokale bakker niks mee te maken.” Maar hier zijn een heleboel vrouwen het heeeelemaaal niet mee eens. Ineke Beneke bijvoorbeeld. „Een dag je bij oma IS een speciale dag en bij oma mogen ze verwend worden daar zijn opa’s en oma’s voor! Daarnaast worden de kinderen bij opa en oma gebracht en gelden de regels van opa en oma!”

Voor Ellen van Schaik is het heel herkenbaar. „Als wij terugreden van een bezoek aan oma waren mijn zus en ik altijd kotsmisselijk. Mijn oma kreeg uit een grote slagroomtaart van de Hema voor 16 personen met moeite 4 porties….. gelukkig kwamen we er maar om de maand.” Maar Sandra (van de Sambucca) is zelf een oma die een hekel heeft aan tv. „En vooral de eeuwige tekenfilmpjes met veel kabaal en actie. Dus die komt hier niet in. Die kijken ze maar thuis. Ze spelen maar gewoon met alles wat er is. Knutselen, lego, knex, tekenen, buitenspelen, fietsen, klauteren en klimmen, zandbak etc. Verder krijgen ze af en toe ranja, water net zoveel als ze willen en zoet op brood is een uitzondering, daar vragen ze niet eens om.”

Kortom, er zijn een heleboel verschillende antwoorden en ik denk gewoon dat je een beetje kunt schipperen. Houd je aan de regels van je dochter, vind niet alles zielig voor de kinderen en als je ze extra verwent, benoem dat dan en zeg dat het speciaal is. Dan wordt je dochter ook niet kwaad en hebben jullie allemaal fijne oppasdagen. Veel succes ermee!

