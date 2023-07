Praat mee: Moet trakteren op school worden afgeschaft?

Op het Dordtse kinderdagverblijf Zandvlinder gold lange tijd een ’gezond trakteren-beleid’, maar erg streng werd dat niet gehandhaafd. Toen een jarig kindje met bakjes suikerspin op het verblijf verscheen, was de maat echter vol. Traktaties zjin er nu helemaal niet meer welkom; in plaats daarvan wordt er ouderwets feest gevierd. Dat geldt ook voor de Anne Frankschool in Gorinchem.

Gezonder

„Kinderen worden opgevoed met het idee dat snoepen erbij hoort,” vertelt An Postma aan het AD. Ze is directeur van de Zandvlinder en opgeleid als diëtiste. „Vinden we het gek dat zoveel mensen worstelen met hun gewicht?”

Het eerdere gezond trakteren-beleid werkte volgens haar niet. „In de praktijk brachten ouders toch vaak koekjes, chips of snoep mee. En het is natuurlijk lastig om een traktatie te weigeren als een kind trots met zelfgemaakte prinsessencupcakes binnenstapt. Dus zo sloop het er toch in.”

Een campagne van de GGD Zuid-Holland, waarbij kinderen helemaal niet meer trakteren maar in het zonnetje worden gezet, was haar inspiratie. „De stoel van het kind wordt versierd, we doen elektrische kaarsjes aan en zingen een liedje”, licht Postma toe. „De jarige krijgt een cadeautje van ons, duurzaam uiteraard. Op de gang staat een feestkist met een slot erop. Die mag de jarige openmaken. Daar zitten allemaal leuke dingen in om te doen als groep. Het kind mag kiezen en voelt zich heel bijzonder. Ik ben hier zó blij mee.”

De GGD laat aan het AD weten vele voordelen in dit beleid te zien. Zo zou het discussies over de grootte of inhoud van een traktatie voorkomen, is het gezonder en goed voor het milieu én hoeven kinderen geen traktatie meer te weigeren vanwege geloofsovertuiging of allergie.

Traditie

„Het bevalt erg goed, al was het voor ouders in het begin wel even wennen”, gaat Postma verder. „Sommigen hadden het gevoel dat er een traditie van ze was afgepakt.”

Dat is een geluid dat vaker klinkt. Zo vroeg het platform JM Ouders haar lezers al eens naar hun mening over ongezonde traktaties. „Je bent maar één keer per jaar jarig, dan moet je toch kunnen trakteren op iets dat niet de ’standaard’ is? Ik kan me niet voorstellen dat een kind er lol aan heeft om op komkommertjes en tomaatjes te trakteren”, klonk de reactie van ene Michael. Lezeres Feikje sloot zich bij hem aan: „Als er twintig kinderen in de klas zitten, komt dat twintig keer per jaar voor. Waar hebben we het over?”

Wie toch wil trakteren, doet dat volgens de GGD ’t beste op een gezonde manier. De organisatie noemt bekertjes popcorn, doosjes rozijntjes en waterijsjes op warme dagen op haar website als geschikte voorbeelden. Daarnaast hoeft een traktatie niet altijd eetbaar te zijn; een heel klein cadeautje dat leuk is ingepakt voldoet ook.

