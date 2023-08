’Ik kwam de man van een vriendin tegen op Tinder’

DE VRAAG

Lieve Miriam, onlangs zat ik op Tinder en ineens kwam ik daar de man van een van mijn vriendinnen tegen. Toevallig was ik een week daarvoor nog met haar gaan lunchen en ze vertelde me dat zij en, laat ik hem Hans noemen, hun huis wilden gaan verkopen omdat ze een camping over konden nemen in Frankrijk.

Ik was stomverbaasd. Blijkbaar loopt Hans al jarenlang met het plan in zijn hoofd om te gaan emigreren en nu doet zich de kans voor dat ze een camping over kunnen nemen van een neef van hem. Mijn vriendin heeft altijd tegen Hans gezegd dat eerst hun dochter het huis uit moest gaan voor ze er ook maar aan dacht om te vertrekken.

Nu hun dochter is gaan samenwonen en zich die kans voordeed, is Hans van mening dat mijn vriendin zich aan haar woord moet houden. Ik weet dat zij helemaal niet weg wil uit Nederland, maar ze was na talloze ruzies toch overstag gegaan.

Dus je begrijpt vast hoe erg ik schrok toen ik Hans ineens voorbij zag komen op Tinder. In eerste instantie dacht ik nog dat het iemand was die leek op Hans, of dat misschien iemand zijn foto had gebruikt. Maar toen ik zijn omschrijving las, wist ik genoeg: hij zocht een avontuurlijke vrouw die net als hij dromen wilde najagen in het buitenland.

Hij gebruikte een andere naam en was plotseling vijf jaar jonger, maar het was hem echt. Ik heb onmiddellijk een screenshot gemaakt als bewijs. Moet ik haar hiermee confronteren? Of hem? Of zal ik net doen alsof mijn neus bloedt?

Liefs, T.

HET ANTWOORD

Lieve T., Als je echt om je vriendin geeft, en dat doe je volgens mij, dan moet je niet doen alsof je neus bloedt. Ik zou hem ermee confronteren. Gewoon aan hem vragen waarom hij op Tinder zit en op zoek is naar een avontuurlijke vrouw, terwijl jouw vriendin niet beter weet dan dat zij samen met hem aan een nieuwe toekomst gaat bouwen.

Als je je vriendin confronteert, hoe goed je het ook bedoelt, ben jij de boodschapper van het slechte nieuws. Heel vaak word jij dan, in het beste geval, gezien als een jaloerse vrouw of lieg je. Haar man zal vast ontkennen dat hij dat is of met een ander excuus komen, denk je niet?

Er schijnen heel veel mensen op Tinder te zitten die een vaste relatie hebben en er schijnen ook mensen op Tinder te zitten die het gewoon spannend vinden om te kijken of ze nog in trek zijn. Het is niet aan mij om daar een waardeoordeel over te vellen.

Maar als je hem even apart neemt en hem ermee confronteert, dan merk je vanzelf wel waarom jij hem daar aantrof. Je moet er toch niet aan denken dat straks hun huis wordt verkocht en jouw vriendin ineens ontdekt dat ze al die tijd werd voorgelogen?

Misschien begrijpt hij dan waar hij mee bezig is en stopt hij met die onzin. Of hij gaat zijn vrouw opbiechten wat er aan de hand is en ligt het aan hen wat ze ermee gaan doen. Ik zou er niet al te lang mee wachten lieve T..

Liefs, Miriam

