Praat mee: Goed idee om niet meer ’goedemorgen jongens en meisjes’ in de klas te zeggen?

De nieuwe taalgids bevat een lijst met voorstellen voor het taalgebruik op school. Door deze gids zou er volgens LAKS voor moeten zorgen dat er op scholen minder onderscheid wordt gemaakt. LAKS gaat zelf niet over het taalgebruik op scholen, maar ze hopen met deze gids een discussie te beginnen.

Negatieve lading

Het LAKS vindt dat er in onze taal veel gebruik wordt gemaakt van een vooronderstelde tweedeling, vertelt het LAKS in een toelichting. Leerkrachten zouden daarom bijvoorbeeld ’leerlingen’ moeten zeggen in plaats van ’jongens en meisjes’, want dat kan leerlingen tegen de borst stuiten die zich geen jongen of meisje voelen. Hetzelfde geldt voor het aanspreken van de leraar. Volgens het LAKS heeft taal de macht om mensen buiten te sluiten en om stereotypen en vooroordelen te versterken.

LAKS-voorzitter Janouke van Meerveld vertelt dat de term ’zitten blijven’ een negatieve lading zou hebben. Volgens de gids zouden leerkrachten daarom het woord ’doubleren’ moeten gebruiken. Cylus Kawesi, bestuurslid bij het LAKS, vindt het ook niet nodig om de term ’witte en zwarte scholen’ te gebruiken. Kawesi zegt in De Telegraaf dat hij bepaalde termen liever niet meer gebruikt. Zo kan ook de term ’gehandicapt kind’ volgens Kawesi beter vervangen worden door ’leerling met een beperking’.

Onzin

Niet iedereen is het eens met de nieuwe taalgids van LAKS. Veel twitteraars vinden het onzin en vinden het niet erg dat leerkrachten de term ’jongens en meisjes’ gebruiken. „Voor mij zijn er jongens en meisjes. Moet de hele wereld zich aanpassen aan een paar ’andersvoelenden’? Schei toch uit!”, aldus een bezorgde twitteraar.

Ook leraren vinden de lijst een slecht idee, zo valt te lezen op de site van De Telegraaf. „Er zijn allemaal dingen in de wereld die op de een of andere manier vervelend kunnen zijn om te horen. En als ik een tiener was, zou ik misschien ook wel voorstellen om dat dan allemaal maar aan te passen. Maar het is ook belangrijk om na te denken over de betekenis van taal en de plek die woorden hebben in onze cultuur”, aldus wiskundeleraar Gerard Verhoef, voorheen lerarenopleider.

