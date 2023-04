Premium Het beste van De Telegraaf

VROUW Glossy Loes Haverkort: 'Ik had natuurlijk een dikke middelvinger moeten opsteken'

Door Jeroen Mei

Ⓒ Feriet Tunc

Actrice/zangeres Loes Haverkort (42) verbleef twee jaar in Frankrijk met haar gezin voor een sabbatical. Natuurlijk was ze bang of er daarna nog wel werk voor haar zou zijn. Maar hé, angsten zijn er om doorheen te gaan. Want – en dat is haar motto – alles komt uiteindelijk goed, vertelt ze in de nieuwe VROUW Glossy die vanaf deze week in de winkelschappen schittert.