Warmetruiendag... ’Ik houd van aparte truien, vandaar dat ik deze heb gekocht’

Joke Maasbach (81):

„Ik vond dit wel een leuke trui voor zo’n oud wijf als ik! Hij is niet zo saai, maar past door de grijze kleur wel overal bij. En hij is zo gezellig met de hartjes.”

Desiree Slingerland (50):

„Ik heb deze trui gekocht omdat ik de glitters zo leuk vind. En hij zit ook nog lekker. Naar mijn werk draag ik vaak wat nettere kleding, maar voor een dagje winkelen vind ik een trui met een broek helemaal prima.”

Lisbeth Goolarts (50):

„Deze trui is mooi, zacht en heeft een leuk accentje onderaan. Ik houd niet zo van te dikke truien, daarom is deze precies goed. Je kan er goed in werken, zonder het veel te warm te krijgen.”

Ⓒ ROEL DIJKSTRA

Coby van Kessel (58):

„Ik houd van aparte truien, vandaar dat ik deze heb gekocht. Ik vond het kant aan de onderkant en mouwen zo mooi. Hij is ook heel handig, want door de col hoef ik geen sjaal te dragen. Ik kan hem zelfs over mijn hoofd doen, dus een muts of pet heb ik ook niet nodig. Eigenlijk is dit mijn ideale trui.”

Ⓒ ROEL DIJKSTRA

Lana Torberg (30):

„Eigenlijk is deze trui al heel oud, maar hij zit gewoon erg lekker. Ik heb hem destijds zowel in olijfgroen als in het rood gekocht. Maar mijn ideale truien zijn wel de schaapsherders-truien. Van die witte, grote. In Schotland sprayen ze de truien zelfs in, waardoor ze tegen water kunnen en je er de hele dag in kan lopen. Ideaal lijkt mij dat!”

Ⓒ ROEL DIJKSTRA

Nel Mertens (21):

„Ik draag vaak onopvallende truien, want rustige kleuren kun je goed combineren. En ik vind grote, oversized truien gewoon heel leuk.”