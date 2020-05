Zijn scholen verantwoordelijk voor de kinderopvang?

Desalniettemin zijn er scholen die hebben gekozen voor halve dagen. Vlaming: „Dat vinden ouders vervelend; er is vaak geen aansluiting met de BSO waardoor ze toch nog moeten thuisblijven. Ook zijn er scholen die kinderen uit hetzelfde gezin op verschillende dagen op school verwachten; ook dat betekent weer dat ouders thuis moeten blijven omdat er altijd wel een kind is dat die bepaalde dag niet naar school gaat. Daarnaast zijn er signalen dat scholen specifiek kinderen van 4 jaar weigeren. Het ministerie heeft over deze weigering gezegd dat dit niet mag.”

Moeder Annemieke Wagenaar vertelt in de krant: „Onze kinderen zitten in Ede op school en worden vijf dagen per week van 8.30 tot 10.45 uur verwacht. Maar waarmee de school geen rekening houdt, is dat de BSO niet buiten de reguliere tijden opvang hoeft te bieden. Waar de gemeente Ede heeft besloten dat bij halve dagen de school zelf voor opvang moet zorgen, weigert de school dit.”

Rampenplan

Felix Rottenberg, voorzitter van de Branchevereniging Kinderopvang, uitte zaterdag in het tv-programma Op1 felle kritiek over de samenwerking tussen basisscholen en BSO’s. Volgens hem is er bij maar liefst 35% van de basisscholen niet gesproken met de BSO’s. Hij noemt het feit dat sommige scholen halve dagen open zijn ’een rampenplan’. Daar zijn de basisscholen weer boos over. „We hebben maar twee weken de tijd gehad om te boel te regelen. En dan krijg je dit”, is het verweer. Ouders met problemen en klachten kunnen overigens terecht op de website: voorwerkendeouders.nl.

Praat mee

Wat vind jij? Hadden scholen een plan moeten bedenken hoe zij het voor werkende ouders zo makkelijk mogelijk moeten maken? Had minister Slob scholen moeten verbieden om halve dagen les te geven? En heeft Felix Rottenberg een punt als hij zegt dat scholen met de BSO’s hadden moeten overleggen in plaats van zelf een plan te bedenken? Praat mee op Facebook!