Te snel naar de fles grijpen: zó voorkom je dat

Tijdens de vorige lockdown maakten experts zich al zorgen over de op de loer liggende verslavingen en ze kregen gelijk. Toen al spraken we in de podcastserie Zo Doet Zij Dat met herstel- en vitaliteitscoach Esterelle van Zanten over de gevaren van te veel alleen zijn met je fles wijn. Hier wat tips van haar om te voorkomen dat je over een tijdje niet meer buiten je borrel kunt.

1. Praat met anderen over je zorgen en problemen. Die zijn niet uniek, dus anderen zullen je begrijpen en kunnen je helpen. De verbinding met anderen aan blijven gaan is dus essentiëler dan ooit. Samen sta je sterker én het maakt je leven leuker. Spreek af om samen een kop koffie te drinken. Dat mag nog steeds met z’n vieren. Spreek niet af rond borreltijd, want dan drink je snel toch weer alcohol.

2. Het klinkt misschien afgezaagd; maar positief denken helpt! Zoek de lichtpuntjes in je leven en leg daar de focus op. Wat mag nog wél in plaats van wat mag niet.

3. Drink niet uit verdriet, onmacht of gewoonte. Het helpt namelijk alleen maar kort en daarna voel je je slechter. Kies dus bewust je (verwen)moment en liefst ook weer met iemand samen. Desnoods een online drankje. Bepaal voorafgaand aan de week wanneer en hoeveel alcohol je mag drinken en met wie. Jezelf altijd je zin geven helpt je niet, nooit trouwens.

4. Houd geen voorraad alcohol aan of minimaliseer deze. Haal niet meer in huis dan nodig of dan je van plan bent om te gaan drinken. Want voor alles wat eetbaar en/of te drinken is geldt: eenmaal in huis is het sneller op. Je moet dan behoorlijk sterk in je schoenen staan om je te beheersen. Zowel in het aantal drinkmomenten als in de hoeveelheid. Alcohol is geen limonade, ook al smaakt het misschien wel zo.

5. Zorg ervoor dat je wél lekkere alcoholvrije drankjes in huis hebt als vervanger. En: die zijn er, echt!

6. Bereid jezelf voor door voor voldoende (actieve!) afleiding te zorgen op de momenten dat het lastig kan worden en je het liefst aan de borrel gaat. Bel bijvoorbeeld met een vriend(in), ga lekker buiten wandelen, volg een onlinecursus of ga sporten.

7. Wees of blijf vriendelijk voor jezelf en voor je naasten. De situatie is heel lastig, voor iedereen! Beloon jezelf met iets anders dan eten of drinken. Bijvoorbeeld met de nieuwste VROUW glossy. En zorg er ook voor dat je af en toe je eigen ding kunt doen, als daar een mogelijkheid voor is. Dat je niet teveel op elkaars lip zit. Meer stress en ruzie leiden sneller tot vluchten in middelen als alcohol.

8. Gezonde gewoontes aanleren gaat met vallen en opstaan. Als het nou een keer niet lukt en je drankgebruik toch uit de hand loopt, sta dan weer op en maak haalbare doelen voor jezelf.

9. Maak eens een lijstje van de voordelen versus de nadelen van drinken voor jezelf. En je zou natuurlijk ook een alcoholvrije periode kunnen afspreken met jezelf.

10. Zolang je de 80/20 regel kunt hanteren zit je meestal goed: Eet en drink 80% verantwoord en dan mag je daar 20% van de keren best (wat) van afwijken.

Kortom: Streef naar mate en balans... Hoe lastig soms ook.

