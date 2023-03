Praat mee: Moet er een maximum snelheid op het fietspad komen?

Op de Amsterdamse fietspaden verschijnen steeds meer elektrische fietsen. Deze e-bikes gaan aanzienlijk sneller dan gewone fietsen en vormen volgens de wethouder van Amsterdam Melanie van der Horst een gevaar voor de verkeersveiligheid. Zij pleit daarom voor een maximum-fietssnelheid van 20 kilometer per uur. Snellere fietsers zijn alleen toegestaan op rijbanen.

Veiligheid

Cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) ondersteunen de zorgen van de wethouder: sinds 2021 neemt het aantal ongelukken met een e-bike toe.

Volgens de Volkskrant gaat de gemiddelde e-bike op eigen kracht niet harder dan 25 kilometer per uur, maar wordt deze snelheid vaak opgevoerd door op internet te bestellen opvoersetjes. Hierdoor tikken opgevoerde e-bikes regelmatig de 30 kilometer per uur aan. Fietsers op een niet-elektrisch exemplaar fietsen gemiddeld een stuk langzamer; namelijk 13 kilometer per uur.

Verbazing

Op social media wordt met verbazing op het voorstel gereageerd. Veel mensen erkennen de toegenomen onveiligheid van het verkeer, maar leggen de oorzaak hiervan elders. Zo wordt er gewezen naar de infrastructuur en ervaren veel boze twitteraars meer hinder van racefietsen dan van e-bikes.

Ook de politie ziet het feit dat veel fietspaden niet zijn ingericht op de toenemende diversiteit aan tweewielers als mogelijke oorzaak van ongevallen met e-bikes, aldus de Volkskrant.

Praat mee

Wat vind jij? Is het een goed idee om een maximum snelheid op het fietspad in te stellen? Of ben jij het niet meer eens en zal het weinig invloed hebben op de veiligheid in het verkeer? Laat het ons weten en praat mee via onze Facebookpagina!

Reacties op Twitter

Volgens Joanne kan er beter naar de infrastructuur gekeken worden.

Ook Marlou kan zich niet in het voorstel vinden.

Monique maakt zich meer zorgen over telefoongebruik op de fiets.