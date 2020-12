Daghoroscoop 3 december

VANDAAG JARIG

Ga ervan uit dat u geen doorsnee mens bent; wat voor anderen effectief is hoeft dat niet voor u te zijn en ook omgekeerd: wat anderen niet bevalt of tegenstaat kan juist wel bij u aanslaan. Dat geldt zowel voor uw werk als gezondheid. U kunt komend jaar veel over uzelf leren.

RAM

U kunt met storingen te maken krijgen die uw organisatie of routine in de war schoppen. Pas u aan. Hopelijk hebt u een alternatief plan als er iets cruciaals misgaat. Vertrouw er niet op dat een ander de kooltjes voor u uit het vuur haalt.

STIER

U hebt een goed inzicht in hetgeen mensen beweegt en dat kan in uw voordeel zijn bij deals of investeringen. Wees niet bang te vragen wat u wilt hebben. Een ouder familielid kan u verzoeken een paar verplichtingen over te nemen.

TWEELINGEN

Blaas een saai partnerschap nieuw leven in met een energieke benadering. Verras de ander met een memorabel uitje, al zal dat een gebrek aan intimiteit niet compenseren. Ga iets doen dat zich buiten de gebaande paden voltrekt.

KREEFT

U kunt vooruitgang boeken in het door u gekozen vak en voor promotie in aanmerking komen als beloning voor uw harde werken. Leg het oor te luisteren als u op zoek bent naar een ander voertuig, dan vindt u iets wat betaalbaars is.

LEEUW

Doen wat u moet doen en voldoen aan uw verantwoordelijkheden zal voldoening geven. Door een weloverwogen risico te nemen kunt u een obstakel verwijderen dat uw vooruitgang belemmert. Een klein financieel probleem is tijdelijk.

MAAGD

Herinneringen aan feestelijke familietradities kunnen u ertoe brengen de plannen voor de komende feestdagen te veranderen. Misschien moet u bepaalde gewoonten aanpassen als er een nieuweling uit een andere cultuur is bijgekomen.

WEEGSCHAAL

Een voornemen kan de mist ingaan als gevolg van een incident, maar, zoals het gezegde luidt, je kunt geen omelet maken zonder eieren te breken. Zie er liever de positieve kant van dan u kwaad te maken over de chaos.

SCHORPIOEN

Uw werk kan momenteel voornamelijk bestaan uit nadenken. Uw vermogen om met nieuwe procedures op te proppen te komen wordt alom gewaardeerd. Beteugel uw neiging tot pessimisme en kom niet al te kritisch uit de hoek.

BOOGSCHUTTER

De ene gunst is de andere waard, zeker als u erachter staat. Geliefden en vrienden zullen het op prijs stellen als u zich aan uw woord houdt en overeenkomstig handelt. Het is zinvol het totaalbeeld van alle kanten te bekijken.

STEENBOK

Blijf op de achtergrond, luister en neem alles wat gebeurt in u op als u in gezelschap bent van vooruitstrevende lieden. Bestudeer de kansen die worden geboden voor uw carrière. U kunt baat hebben bij een gespecialiseerde studie.

WATERMAN

Dierbaren kunnen voor een geweldige tijd en sfeer zorgen, waarbij goede voornemens als sneeuw voor de zon verdwijnen. Te veel van het goede kan onschuldig lijken maar enige soberheid is verstandig als genoeg echt genoeg is.

VISSEN

Houd ambitieuze plannen in toom als u niet op de tenen wilt gaan staan van iemand die u aan uw kant wilt hebben. Soms is een omtrekkende beweging uiterst doeltreffend. Door een ander te steunen kunt u uw eigen talent demonstreren.