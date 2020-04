Praat mee: wel of geen bezoekregeling in verpleeghuizen?

„Voor sommige verpleeghuisbewoners is het heel zwart-wit: zij sterven liever door corona dan door eenzaamheid,” onderstreept Gaemers haar pleidooi om de strikte afspraken voor verpleeghuizen te versoepelen.

Verontrustende berichten

Ze denkt dat het mogelijk moet zijn om bij een bezoek aan een verpleeghuis dezelfde regels te hanteren als bijvoorbeeld in de supermarkt. Voorzitters van brancheorganisaties denken er anders over. Zij vinden dat de bezoekregeling pas kan worden verruimd als er genoeg testcapaciteit en beschermingsmiddelen zoals mondkapjes zijn.

Vorige week kwamen meerdere verontrustende berichten naar buiten over de uitbraak van het nieuwe coronavirus in verzorgings- en verpleegtehuizen. Zo bleek een joods zorgcentrum in Amsterdam hard getroffen door het virus, met veel sterfgevallen tot gevolg.

Hoog sterftecijfer

Volgens het RIVM was begin april in zeker 40 procent van de 2500 verpleeghuizen in Nederland sprake van coronabesmettingen. In Noord-Brabant en Limburg is het aantal sterfgevallen in verpleeghuizen en andere instellingen het snelst omhoog gegaan.

In Noord-Brabant overleden in de week van 30 maart 324 bewoners van zulke instellingen, bijna drie keer meer dan gebruikelijk. In Limburg lag het sterftecijfer 2,5 keer hoger. Bezoek is in verpleeghuizen sinds vrijdag 20 maart niet meer toegestaan.

Praat mee

Wat vind jij? Zou de bezoekregeling in verpleeghuizen weer verruimd moeten worden tot bijvoorbeeld één – niet ziek – familielid per persoon? Moeten de bewoners en de familieleden daar zélf over kunnen beslissen?

Of is het inderdaad onverantwoord om bezoek toe te laten zolang de bewoners en verzorgers van verpleeghuizen niet voldoende beschermingsmiddelen tot hun beschikking hebben? Praat met ons mee op Facebook!