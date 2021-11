’Ieder mens is een ic-bed waard’

Een man, twee volwassen kinderen (nummer drie is het huis uit), een hond, twee katten en een muis die we maar niet zo ver krijgen dat hij de tent verlaat. Een bank met vlekken waarvan de hoes dringend gewassen moet worden, muren waarvan er een geverfd is in de kleur koffie met veel te veel melk; de foto van mijn vader, die in augustus overleed naast het bronzen beeldje dat ik ooit van hem kreeg.

Ons verhaal

Mijn man heeft een snee in zijn vinger, want hij heeft zich bezeerd toen hij een nieuwe thermostaat ophing en mijn dochter een spalk om de hand die ze brak. En zelf ben ik nog steeds bang voor de dag dat er ineens weer ergens een tumor in mijn lijf groeit. Want ik wil geen pijn en ik wil niet dood. Maar geldt dat niet voor ons allemaal? Dit is ons verhaal. Het verhaal dat woont achter mijn deur. Je ziet het niet als je langs mijn huis fietst; je ziet de kaarsen voor het raam, niet dat daarachter iemand op de bank zit te huilen.

Krioelend mierennest

We zijn maar gewoon mensen, een paar van die 17 miljoen die er alleen al in Nederland wonen. Verwaarloosbaar, hoe belangrijk we onszelf en onze eigen leventjes ook vinden. Op wereldniveau zijn we slechts een krioelend mierennest van kleine mensen met kleine beslommeringetjes die van geen belang zijn. Want er zijn nog miljarden mieren meer. Allemaal achter hun verlichte raampjes, met hun eigen zorgen, verdriet en blije momenten die vooral voor henzelf heel belangrijk zijn.

We zijn slechts nummers

Als de pandemie me iets heeft geleerd, is het dat we er eigenlijk niet toe doen. Mensen zijn slechts nummers. Ja, in het begin. De vader van een vriend van mijn dochter stierf op de intensive care. Gert-Jan heette hij, een goedlachse sportieve vijftiger die overal vrienden had, dol was op livemuziek en bijzonder goed trompet speelde. Hij kwam in de krant en op de plaatselijke televisie. Voor heel even had corona een gezicht. Maar hoe langer de pandemie duurt, hoe minder het over mensen lijkt te gaan; mensen met talenten, karaktereigenschappen, eigenaardigheden en een persoonlijkheid; die dingen voelen, verlies te verwerken hebben, rouwen.

Weer een lockdown

De krant kopt: 400 nieuwe opnames op de IC. De regering broedt op strengere maatregelen, er worden opnieuw rellen verwacht. Is er iemand die denkt aan die 400 mensen die in die bedden liggen, aan hun dierbaren die voor hun levens vrezen, aan hun honden die bij de deur op hun baasjes zitten te wachten en aan de jong belegen kaas in de koelkast, waar hij/zij zo dol op is en die nu ligt te beschimmelen? Of zijn we zo afgestompt dat we alleen nog maar denken: ‘He bah, weer 400 meer op de ic; verdorie, dat wordt weer een lockdown…’

Ik zag een tweet van een verpleegkundige die werd bedreigd op de ic om haar beschermende kleding. Ze vertelde 30 weken zwanger te zijn. Ik las over een ambulance waarvan de ruit werd ingegooid. Er stond niet bij wie er in die wagen lag; een zwaargewonde vader van drie kinderen? Een oude man die een hartinfarct kreeg nadat hij de hele dag had gemantelzorgd voor zijn zieke vrouw? Een kind dat naar huis fietste en werd geschept door een auto?

Code zwart

Mijn moeder is ernstig ziek. Ze kon nog opgenomen worden in het ziekenhuis. Haar kamer lag vlak naast de deur voor de corona-afdeling. Als de ziekenhuizen hun gelijk halen en het code zwart wordt, had ze op haar 84ste dan ook nog een bed gekregen? Of was dat naar een twintiger gegaan die zich willens en wetens had laten besmetten op een coronafeestje om op wintersport te kunnen? Gelukkig is het nog niet zo ver, want ik zou echt niet weten wat dan de juiste keuze was geweest: de oudere dame, die zo graag de bruiloft van haar kleinzoon mee wil maken; of de jongen die zelf nog wil trouwen? Ja, ik vind het stom als je jezelf niet laat vaccineren, maar moet daar dan de doodstraf opstaan? Het verdriet van zijn nabestaanden is niet minder groot dan dat van mij.

Ieder cijfer is een mensenleven

Het aantal besmettingen, het aantal ziekenhuisopnames, het aantal bezette ic-bedden, het aantal reljongeren… We lijken het een beetje vergeten: het gaat niet om die cijfers, het gaat om mensenlevens. In de bedden op de ic vecht iemand voor zijn of haar leven. En dat leven is waardevol voor henzelf en voor iedereen die van hen houdt. Dat wij dit mens niet persoonlijk kennen, is daarbij van geen betekenis. En of die iemand wel of niet is gevaccineerd, is net zo min belangrijk als of die persoon er ligt als gevolg van long-covid of door een auto-ongeluk of een openhart-operatie. Er zijn heel veel mensen die ons niet kennen. Ieder cijfer is een mensenleven, een verhaal dat achter een verlicht raam woont, van iemand waar om gehuild wordt.

400 mensen

We staan aan het begin de feestmaand. Met gevaccineerden en ongevaccineerden, met mensen die rouwen om het verlies van een geliefde en mensen die vieren dat ze leven. Zullen we het loslaten; die cijfers? Het niet meer hebben over hoe groot het getal is dat ons ervan weerhoudt al die dingen te doen die we zelf zo belangrijk vinden? Geen cijfers meer ophoesten over hoeveel besmettingen, hoeveel vaccinaties, hoeveel ziekenhuisbedden, maar ons realiseren dat ieder cijfertje staat voor een mens? Niet 400 bedden, 400 mensen…