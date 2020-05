Jarige koningin Máxima door de jaren heen!

Troonswisseling (2013)

Op 30 april 2013 werd Willem-Alexander beëdigd en ingehuldigd in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Koningin Beatrix trad af en Willem-Alexander werd officieel koning. Máxima straalde de hele dag aan zijn zijde in een koningsblauwe jurk van ontwerper Jan Taminiau en kreeg de titel koningin Máxima der Nederlanden.

Ⓒ Hollandse Hoogte / Pim Ras

FIFA World Cup (2014)

Tijdens de halve finale van het Wereldkampioenschap voetbal in 2014 speelde het Nederlands elftal tegen Máxima’s geboorteland Argentinië. Ze juichte met hart en ziel voor Oranje, maar het mocht helaas niet baten...

Transformatie (2015)

Op 13 juni 2015 opende Máxima een nieuw Scoutinglandgoed in Zeewolde. Met haar platte schoenen en verwaaide haar stond ze op het terrein. Dezelfde dag vloog ze naar Zweden voor het huwelijk van prins Carl Philip en Sofia Hellqvist. Daar stal ze de show in een jurk van Jan Taminiau, die zorgde voor een sprookjesachtige verschijning.

Ⓒ Getty Images

Lady in red (2016)

Jaarlijks wordt de koninklijke familie gefotografeerd tijdens hun wintersport in het Oostenrijkse Lech. Zo ook in 2016. Net als prinses Beatrix weet Máxima keer op keer in stijl af te dalen en doet ze ons al het ongemak dat erbij komt kijken, vergeten.

Ⓒ Getty Images

Kerstconcert (2017)

In 2017 werd Máxima door burgemeester Aboutaleb ontvangen bij het Kerst Muziekgala in Ahoy Rotterdam. Schoolklassen streden voor een plekje op het podium om op te treden voor onder anderen de koningin. En wat heeft ze ervan genoten!

Ⓒ Hollandse Hoogte / AFP

Stuart-diamant (2018)

Tijdens het bezoek aan de Britse vorstin in 2018 droeg Máxima (eindelijk) de eeuwenoude Stuart diamant. De beroemde druppelvormige steen, met een gewicht van bijna 40 karaat, is verwerkt in een bijbehorende diadeem. Het kostbare juweel werd tot dan voor het laatst gedragen door koningin Juliana in 1972.

Ⓒ Europa Press via Getty Images

Sevilla, Spanje (2019)

In 1999 ontmoette Máxima - letterlijk en figuurlijk - haar droomprins tijdens de Aprilfeesten in Sevilla. Twintig jaar later gingen ze, met hun dochters, nog eens terug om herinneringen op te halen. Gekleed in prachtige flamenco-jurken trokken ze alle aandacht.

Portretfoto (2020)

Dit jaar zijn er nieuwe officiële portretten vrijgegeven van de koninklijke familie. De royals zijn gefotografeerd in het Koninklijk Paleis in Amsterdam. Máxima draagt een jurk van het Belgische modehuis Natan, een favoriete ontwerper van de koningin.