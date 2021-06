Hedwig (33) verhuisde naar Londen: ’Het heeft me een jaar gekost om te wennen’

Wennen

„Het heeft me zeker een jaar gekost om te wennen. We verhuisden voor het werk van mijn man, dus hij had hier al connecties, maar ik moest mijn weg nog vinden. Waar je in de buurt fijn kon wandelen, naar welke supermarkt ik moest gaan… alles. Ik was fulltime moeder en had alle tijd om de omgeving te verkennen, maar ik vond het toch een uitdaging.

Inmiddels ben ik helemaal gewend, heb ik leuk werk en een fijne vriendengroep. Al blijft de supermarkt om de hoek nooit zo vertrouwd als de Albert Heijn in Haarlem. Voor een fotograaf is Londen geweldig. Wimbledon, de wijk waarin wij wonen, is lekker rustig, maar van de oude binnenstad en de skyline ben ik elke keer weer onder de indruk. Mijn geheime tip is Sky Garden: een enorme openbare tuin met leuke restaurants bovenop een 160 meter hoog gebouw. Dat staat garant voor een geweldig uitzicht.

Fietsen

Voor de coronacrisis gingen we eens per twee, drie maanden naar Nederland. Dat was vanwege de reisbeperkingen afgelopen jaar minder makkelijk, waardoor de afstand plots veel groter voelde. Het zou fijn én leuk zijn om de meiden af en toe een middagje naar opa en oma te kunnen brengen, maar ja, dat gaat niet. Maar waarschijnlijk zien we onze familie zelfs vaker en intensiever dan toen we nog in hetzelfde land woonden.

Behalve familie en vrienden zijn er weinig dingen die ik mis. Al neem ik wel elke keer een flinke lading pindakaas en hagelslag mee vanuit Nederland. O, en fietsen! Aan onze fietspaden kunnen ze hier niet tippen. Doordat ik hier wat Nederlandse vrienden heb, hoef ik sommige dingen gelukkig niet te missen. We vieren Koningsdag en nu het EK deels hier wordt gehouden, zijn we ook van de partij. Of ik dan voor Engeland of Nederland juich? Voor Oranje juich ik het hardst. Ik blijf toch een Hollander, haha!”

