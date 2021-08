Horoscoop 9 augustus - Je liefdesleven is gecompliceerd, Leeuw!

VANDAAG JARIG

Liefde en romantiek bepalen de hoofdlijnen van jouw horoscoop dit jaar. Hoewel je liefdesleven gecompliceerd zal zijn (en af en toe tot teleurstelling kan leiden) is er ook zorgeloosheid en tevredenheid voor je weggelegd. Je zult in staat en bereid zijn elke uitdaging te overwinnen.

RAM

Een relatie waarin al een tijdje de klad zit kan op een definitief eind afsturen. Als je echt niet bij elkaar past, kun je elkaar niet gelukkig maken. Maak geen ruzie over spullen. Kijk naar de toekomst en overweeg je mogelijkheden.

STIER

Pas op je woorden en let op wat er achter je rug gebeurt. Niet ieder heeft het beste met jou voor; er kan aan de poten van je stoel worden gezaagd door iemand die zich van vleierij bedient. Geldzorgen kunnen je horizon verduisteren.

TWEELINGEN

Je kunt moeite hebben om op gang te komen, vooral als je net terug bent van vakantie. Besef dat onverschillig gedrag een verkeerde indruk achterlaat. Heldere communicatie is van belang. Met lef en wilskracht verover je terrein.

KREEFT

Het zal je bevallen als de werkweek rustig begint. Check je post en mailbox want er kan belangrijke informatie bij zijn. Wat je aan tijd investeert in de periode die voor je ligt, zal lonend blijken. Kies je woorden met zorg.

LEEUW

Houd bij al je activiteiten de grote lijn in de gaten en laat de details maar aan anderen over. Verzet een belangrijke afspraak als je na een hectisch weekend geen zin hebt. Zet nu geen ingrijpende veranderingen door. Wacht tot morgen.

MAAGD

Jouw zelfvertrouwen kan wankelen door de manier waarop anderen je tegemoet treden. Leg niet te veel nadruk op je creatieve prestaties. Meeleven met de problemen van een familielid is natuurlijk goed, maar geef geen geld.

WEEGSCHAAL

Overleg met jouw partner als je deze maand je budget dreigt te overschrijden. Wijs een ongewoon voorstel niet van de hand. Wantrouw iemand die je complimenteert met uw onwankelbaar karakter; diegene wil je vast iets ontfutselen.

SCHORPIOEN

Zet de deur open voor nieuwe vriendschappen en relaties. Je kunt gevraagd worden zitting te nemen in het bestuur van een of andere organisatie. Doe het, want de contacten die je daardoor kunt leggen zullen nieuwe kansen scheppen.

BOOGSCHUTTER

Probeer je werkomstandigheden te verbeteren en wacht niet af tot anderen dat doen. Een nieuwe vriendschap kan veel plezier aan je leven toevoegen, maar geef niet te snel te veel vertrouwen. Let extra goed op in het verkeer.

STEENBOK

Luister liever naar hetgeen autoriteiten te zeggen hebben dan naar je eigen mening. Groepsactiviteiten kunnen bijdragen tot een goed humeur. In gezelschap van naasten en gelijkgestemden neemt jouw zelfvertrouwen toe.

WATERMAN

Deze dag is niet echt geschikt om op reis te gaan; de kans op pech of vertraging is groot. In je werk kun je aanzienlijke vorderingen maken en hoog scoren. Een ontmoeting kan jouw leven een wending geven die niet te voorzien was.

VISSEN

Vrienden of naasten kunnen er op aandringen zaken te bespreken die tot dusver taboe waren. Misschien wil je die gesprekken liever niet bijwonen, en dat recht heb je. Concentreer je op je toekomst en een plezierige omgang met medewerkers.

