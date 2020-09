Huh, is seksen schadelijker dan gokken?

Sekstoys Ⓒ Getty Images/EyeEm

Voetbalclub FC Emmen mag van de KNVB niet in zee met erotiekwebshop EasyToys. Het merk zou in strijd zijn met ’de goede zeden’. Vreemd genoeg is het wedbedrijf TOTO wel toegestaan als sponsor. Dus gokken mag wel, maar seksspeeltjes zijn ineens taboe. Wat vind jij?