Nicky helpt (opnieuw zwangere) Romy (18)

Romy krijgt hulp van Nicky (24), die zelf moeder is van twee kinderen. Nicky was 16 jaar toen ze haar eerste kindje kreeg. Nicky: „Op mijn 15de raakte ik ongepland zwanger. Ik zat toen op een school voor moeilijk opvoedbare kinderen en was totaal niet klaar voor het moederschap. Maar toen ik voor de eerste keer het hartje van Cheyenne hoorde, wist ik zeker dat ik de baby moest houden.”

Op zolder

Via social media krijgt Nicky dagelijks vragen van tienermoeders in spe. „De meeste vragen die ik krijg, gaan over de twijfels die ze hebben of ze het kindje moeten houden. Maar zo’n belangrijke beslissing kan ik niet voor ze nemen; dat moet iedereen zelf doen. Wel help ik jonge meiden bij alle praktische dingen. Of ze hun school nog kunnen afmaken en bijvoorbeeld bij het zoeken naar woonruimte. Ook Romy heeft mij via Instagram benaderd.”

Romy en Emre hopen met de hulp van Nicky woonruimte te vinden. Nicky: „Ik vind het heel heftig dat zij met Mason bij Romy’s moeder en stiefvader op zolder wonen. Naast het feit dat het voor geen enkel gezin een gezonde leefsituatie is, ben ik ook bang dat het de band tussen Romy en haar moeder kan verstoren. Dat heb ik zelf ook gemerkt toen ik nog met mijn baby bij mijn moeder woonde. Je wilt je eigen kind graag op jouw manier opvoeden, maar moeders bemoeien zich er toch altijd mee.”

Nieuwe aflevering

Ook Romy merkt dat het lastig is om haar eigen regels te bepalen in andermans huis. Romy: „Het is niet slecht hier, maar we wonen wel als een gezin ín een gezin. We hebben nu geen privacy en eigen regels. En dat hebben we wel als we op onszelf zouden wonen.” Lukt het het jonge gezin om een eigen woning te vinden? Bekijk hier de nieuwe aflevering van Tienermoeder wéér zwanger: