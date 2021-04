’Ik wil gevaccineerd worden, zodat mijn dochter niet beschadigd raakt’

Beste Hugo,

Afgelopen week werd je geconfronteerd met beelden van mij uit het NOS Journaal bij Beau. Je noemde mij (mensen zoals ik) jouw ’motivatie’. Een paar minuten later had je meer begrip voor mensen die naar de Keukenhof willen dan voor chronisch zieken onder de 60.

Wij zijn in het vaccinatieschema van februari naar de zomer geschoven. Mijn huisarts, die mij en mijn situatie kent, vond dit niet acceptabel en wilde mij verspilde AstraZeneca geven, maar dat mocht ook niet meer. Dat was mijn enige hoop. Word ik in de zomer gevaccineerd dan kan mijn dochter pas in september naar school en al die tijd ook niet naar het weekendpleeggezin. Ik heb veel hulp en ondersteuning en dat is niet voor niets. Ik heb dat nodig om een goede (of in ieder geval goed genoeg) moeder te kunnen zijn.

Ik wil niet gevaccineerd worden omdat ik ’naar de Keukenhof’ wil. Ik wil gevaccineerd worden zodat mijn dochter niet (steeds verder) beschadigd raakt. Het enige alternatief dat ik heb als ik moet wachten is mijn dochter tijdelijk uit huis te laten plaatsen.

Ik maak voortdurend de afweging wat schadelijker is. Uithuisplaatsing of bij mij blijven? Heeft u enig idee hoe dat is voor een moeder? Hoe wanhopig ik moet zijn om te moeten bedenken of dat het beste is voor haar? En hoe slecht het dus nu met mij, met ons gaat?

Vergeet ons niet

U heeft tot nu toe niet eens gereageerd op brieven en andere uitingen van #VergeetOnsNietHugo. Achter deze hashtag zit een groep wanhopige mensen. Denkt u alstublieft aan ons. Denk aan een klein meisje van 4 dat de pech heeft een moeder met meerdere aandoeningen te hebben en daardoor nu in een wanhopige situatie zit. Alstublieft, vergeet ons niet. Voor het te laat is.