’Mijn tante betrapte mij in de bus met een hoofddoek op’

Schoolreis

„Kippenvel kreeg ik toen ik voor het eerst de gebedsoproep uit een minaret hoorde. Ik was op schoolexcursie naar Marokko en voelde heel sterk: dit is het. Mijn vader overleed toen ik 10 was, sindsdien zocht ik naar houvast. Ik verdiepte me een tijd in het christendom, maar katholiek, zoals mijn moeder was, zag ik mezelf niet worden.

Betrapt

Het concept dat God een zoon heeft, klopt voor mij niet. De islam trok mij wel meteen en ik bekeerde me. Mijn moeder vertelde ik wel dat ik moslim was, maar echt erover praten deden we niet. Mijn hoofddoek verstopte ik in mijn tas en deed ik stiekem op, vlak voor school. Toen mijn tante me in de bus zag, voelde ik me zo betrapt, dat ik het wel moest vertellen. Mijn moeder was er niet blij mee, maar maakte er ook geen probleem van. Zolang ik thuis maar geen hoofddoek droeg.

Bevrijd

Gaandeweg ging ik meer praktiseren, iets waar thuis weinig ruimte voor was. Bovendien wilde ik graag trouwen met mijn jeugdliefde van de middelbare school, daarom ben ik op mijn achttiende het huis uitgegaan.

Ik heb me dus niet voor hem bekeerd. Ik vertelde hem er pas over toen ik zelf die keuze had gemaakt. Vanaf dat moment voelde ik me bevrijd. Alsof ik eindelijk echt mezelf kon zijn en dat liet ik ook steeds meer zien. Ik nam de naam Aisha aan en koos ervoor lange jurken met een bijpassende hoofddoek te dragen. Sommige mensen denken dat ik word onderdrukt, maar het dragen van een hoofddoek geeft me juist een gevoel van moed en kracht. Ik ben er trots op.

Haatberichten

Na al die jaren voel ik me geen bekeerling meer. Mijn familie heeft het inmiddels geaccepteerd, op straat word ik minder nagekeken, maar op internet krijg ik nog haatberichten. Ze noemen me een landverrader. Ik vind het verdrietig dat er zoveel moslimhaat is, want het geloof is vrijer en vrouwvriendelijker dan veel mensen denken. Ik ben trots op wie ik ben en hoe ik leef.”

