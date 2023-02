Praat mee: Moet topless zwemmen in alle zwembaden worden toegestaan?

De gemeente Edmonton wil met deze nieuwe zwemrichtlijn gendergelijkheid bevorderen. Ook in Barcelona is het tegenwoordig voor iedereen toegestaan om topless in een zwembad rond te lopen, naar aanleiding van klachten van de internationale Free the Nipple-movement. Deze beweging zet zich in voor het recht om met ontblote tepels rond te lopen.

Preutser

Nederlandse zwembaden houden zich nog wel vast aan de zwemkledingregel. Op de websites van bijvoorbeeld de gemeentes Utrecht en Den Haag staat zelfs dat het verplicht is om badkleding te dragen bij het betreden van zwemwater. Maar in een paar Nederlandse zwembaden mogen vrouwen hun bikinitopje uit laten, maar dan wél op de speciaal daarvoor bestemde dagen en tijden.

Toch ontspannen ruim 2,5 miljoen Nederlanders regelmatig in hun blootje, meent vereniging NFN Open & Bloot. „We zijn in Nederland niet per se preutser geworden, maar mede door de komst van social media en smartphones zijn we wel terughoudender geworden met openbare naaktrecreatie”, schrijft ze op haar website. „Zo blijkt bijvoorbeeld dat 50% van de Nederlandse vrouwen wél graag topless wil zonnen, maar dat nauwelijks doet.”

Zonnen

NFN legt daarnaast uit dat in ieder geval topless zonnen gewoon mag op alle Nederlandse openbare stranden die geschikt zijn voor naaktrecreatie. „Die plekken moeten niet zichtbaar zijn vanaf de openbare weg en het merendeel van de aanwezigen moet geen bezwaar hebben tegen naaktrecreatie. Dat betekent dus dat men op een heleboel mooie plekken in Nederland bloot mag zijn.”

Verder is er geen enkele wet die topless zonnen verbiedt. „Anders zouden mannen ook niet zonder borstbedekking mogen zonnen”, aldus NFN. „In ons land zijn mannen en vrouwen gelukkig voor de wet gelijk.”

Praat mee

