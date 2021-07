’Ik dacht: topsport kan niet meer met een kind’

Kirsten: „Ik moest mijn man beloven dat ik écht stopte.” Ⓒ Stef Nagel

Bij elke Olympische Spelen komt het weer naar boven: ooit stonden zíj daar op het erepodium. Enith, Monique en Kirsten vertellen over hun herinneringen aan die felbegeerde medaille(s) en hoe het ze verder verging. Vandaag Kirsten van der Kolk (45). Ze won brons in Athene in 2004 en goud in Peking in 2008 op de dubbeltwee lichtgewicht roeien. Kirsten is getrouwd met ex-roeier Pepijn Aardewijn en heeft twee dochters (16 en 11).