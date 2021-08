’Inmiddels ben ik die drie zoenen zelfs gaan missen’

„Anderhalf jaar later zijn de verplichte drie zoenen inderdaad nog steeds voorbij. We zitten inmiddels allemaal in onze eigen bubbel en wonen op ons eigen eiland, alleen of met een vaste kern van gezinsleden of vrienden om ons heen. In deze bubbels is alles weer geoorloofd, maar daarbuiten is het een ander verhaal. Je ouders of familieleden, die niet tot jouw huishouden behoren mag je niet omhelzen, zoenen of knuffelen en moet je afstand van houden.”

IJskonijn

’Mag ik je zoenen, of liever niet?’ is een hele normale vraag geworden. Als je dit wel wil, volgt er een klungelige en niet natuurlijke omhelzing, want dat automatische geknuffel zijn we inmiddels met z’n allen allang verleerd. Indien liever niet, dan sta je elkaar eerst wat twijfelachtig aan te staren met een blik van oké, maar wat dan? Vervolgens steek je een hand omhoog, of volgt er een voet- of elleboogkick. Bij iedere handeling moet er nagedacht worden, hoe groot of klein ook. Ikzelf doe niet aan dat soort kicks, het ziet er naar mijn gevoel achterlijk uit en waarom mag wel een voet- of elleboogaanraking, maar niet elkaars hand of arm aanraken, ook al is het vluchtig. In het begin stak ik mijn handen bij elkaar voor mijn borst als een soort groet, maar dat kwam al snel over als een soort weeïge zengroet, dus dat heb ik maar losgelaten. Als ik iemand tegenkom buiten mijn eiland dan zeg ik ’hoi’ tegen diegene, die ik toch al geruime tijd ken. Dit voelt alsof ik veranderd ben in een soort ijskonijn. Met die 1,5 meter afstand-regel voelt het ook echt afstandelijk, koud en kil.”

„Nu we weer wat meer mogen, blijft het aftasten of het wel oké is om diegene die je tegenkomt te omhelzen want tja, corona ligt altijd op de loer. En als je een groep vrienden tegenkomt waar ook een paar kennissen tussen zitten, vraag je je af wie omhels je dan wel en wie niet? Hoe doe je dat zonder dat je er als een houten Klaas erbij staat, het blijft naar mijn mening een rare, niet natuurlijke situatie. Mijn dochters zoen en knuffel ik en we zitten lekker naast elkaar op de bank; ik kan dat niet loslaten. Maar daarvoor eerlijk uitkomen doe ik liever niet, want iedereen heeft daar een mening over en als je de media mag geloven zijn de jongeren juist de megaverspreiders... Terwijl wij allemaal - oud maar ook jong - aan huidhonger lijden en de jongeren wellicht meer dan wij ons kunnen voorstellen!”

Zoenen?

„Inmiddels moet ik bekennen dat ik de drie zoenen zelfs ben gaan missen (niet die drie zoenen-traditie bij kennissen of vage bekenden hoor!) Maar ik mis vooral het gemeende knuffelgevoel bij familie en vrienden of mensen die het moeilijk hebben. Onze beide ouders op leeftijd, familieleden en vrienden weer fijn te mogen knuffelen, omhelzen en geen afstand (letterlijk en figuurlijk) meer te hoeven houden, daar kijk ik naar uit!”

„Ik hoop dan ook dat we snel weer de zoenen uit de quarantainekast mogen halen en zo vaak als wij dat zelf willen, mogen zoenen en omhelzen, zonder dat de coronawaakhond op de loer ligt.”