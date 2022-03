Daghoroscoop 11 maart - Er dreigt ruzie in de familie, Waterman

VANDAAG JARIG

Saturnus is eind 2020 een rol gaan spelen in jouw horoscoop en blijft nog tot het eind van dit jaar. Dat betekent dat je met beide benen op de grond moet staan en je bewust blijft van het feit dat het leven niet louter rozengeur en maneschijn is, al heeft dat misschien lang zo geleken. Houd goede moed.

RAM

Wissel ideeën en meningen uit of verdiep je in een nieuw onderwerp. Jouw weetgierigheid en communicatievermogen zijn nu optimaal. Meng je niet ongevraagd in discussies; houd er rekening mee dat jouw mening niemand interesseert.

STIER

Je kunt op het verkeerde been worden gezet en tegen je wil onvrede uitlokken. Iets wat klein begint kan een zware dobber worden. In de werksfeer kan ontevredenheid heersen. Neem een besluit als je er alleen voor staat.

TWEELINGEN

Het kan een drukke dag worden; de sfeer lijkt onrustig. Schrijvers zullen hun gedachten efficiënt onder woorden kunnen brengen, al kan hun stijl voor verbetering vatbaar zijn. Het zal effect hebben als je zelfbewust communiceert.

KREEFT

Een prima dag om op te komen voor jouw verlangens en behoeften. Maak een lijstje. Men let op je, dus zorg dat je er tiptop uitziet als je dit weekend een speciale gebeurtenis bijwoont. Misschien kun je je niet aan een afspraak houden.

LEEUW

Jouw geest kan alerter zijn dan anders en jouw ideeën beter dan die van anderen. Je vermogen om mensen te inspireren is groot, maar pas wel op voor een arrogante houding. Iemand kan je aan het denken zetten over onvervulde verlangens.

MAAGD

Je kunt onnodig lang of veel onderweg zijn voor boodschappen of je moet voor chauffeur spelen. Probeer vrolijk te blijven en vooral: te ontspannen. Een misverstand of ergernis kan problemen veroorzaken die niet reparabel zijn.

WEEGSCHAAL

Een gunstige dag om jouw mening of ideeën naar voren te brengen. Heb vertrouwen en laat je niet aftroeven. Gebruik jouw diplomatieke gave als een compromis de enige oplossing is. Neem geen risico’s en forceer niets.

SCHORPIOEN

Ga gewetensvol om met de kansen die zich voordoen. Een zakelijk voorstel kan echter anders zijn dan het lijkt. Loop nu geen financieel risico. Voor alles geldt: sta klaar voor datgene wat je wilt en wijs af wat je niet zint.

BOOGSCHUTTER

Begin vroeg. Er ligt veel op je te wachten en het tempo zal vandaag toenemen. De relatie met partners is goed en een gesprek met een financieel expert verloopt plezierig. Werkomstandigheden kunnen echter frustreren.

STEENBOK

Misschien moet je op een holletje de deur uit en thuis de boel de boel laten. Maak niet de fout beloften te doen of taken naar je toe te trekken waarvoor je geen tijd hebt. Als je mensen wilt plezieren moet je ze niet halverwege teleurstellen.

WATERMAN

Er dreigt ruzie in de familie. Een meningsverschil over geld kan een drastische ingreep nodig hebben. Zelf wil je graag gewaardeerd worden en dat kan je ertoe brengen te snel akkoord te gaan met een voorstel of afspraak.

VISSEN

Hopelijk heb je gisteren veel gedaan, want vandaag kun je met storingen en onderbrekingen te maken krijgen. Stel officiële handelingen een paar dagen uit en laat je niet opjagen door overbelaste mensen in je omgeving.

