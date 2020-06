Noor trekt foute mannen met haar uiterlijk: Alles draait om seks

Ⓒ Getty images

In de rubriek ’Tussen de lakens’ vertellen vrouwen over hun seksleven. Dit verhaal komt van Noor (29). Ze heeft een uiterlijk waar veel mannen van dromen; grote borsten, lang blond haar en een goede kont. ’Ik kan wel doen alsof ik dat niet weet, maar ik kijk ook in de spiegel. Met mijn look trek ik alleen al jaren de verkeerde mannen aan. Ze willen vooral seks met me.’