Jaarhoroscoop: Ga jij in 2020 knallen?

RAM (21 maart – 20 april)

Doorgaan: Qua baan heeft u zich een slag in de rondte gewerkt om alles goed te laten draaien en slagen. De enorme vooruitgang die u hiermee heeft geboekt, is het afgelopen jaar al duidelijk voelbaar geweest. Iedereen is blij met uw inzet. Blijf dit doen en u verrast vriend en vijand met uw ideeën.

Stoppen: Op de een of andere manier slaagt u er telkens weer in om bakken stress naar u toe te halen. Overal ‘ja’ op zeggen, maar ook ongevraagd hulp aanbieden of advies geven; het is u vorig jaar meerdere malen duur komen te staan. Niet meer doen in 2020.

Verbeteren: Als er iets verbetering nodig heeft, is het wel uw gezondheid en eigenlijk weet u dit zelf ook best. Toch is het tot dusver niet gelukt om een verantwoorde levensstijl aan te meten, inclusief een goede nachtrust, gezonde voeding en voldoende beweging. Dit is dus aan verbetering toe. Heeft u al een abonnement genomen op de sportschool?

STIER (21 april – 21 mei)

Doorgaan: U bent zowel in theorie als in de praktijk druk bezig geweest met het leren van nieuwe dingen. Met de ervaringen die u het afgelopen jaar opdeed, kunt u het komende jaar uw voordeel doen. Blijf nieuwsgierig en leergierig. Het houdt u fris en scherp, en u ontmoet er nieuwe mensen door.

Stoppen: Aan conservatisme en vasthoudendheid heeft u volgend jaar echt niets. Gooi dus maar snel overboord, die vastgeroeste ideeën en opvattingen. Er staan u op allerlei gebieden veranderingen te wachten die stuk voor stuk schreeuwen om wat meer flexibiliteit. Ga mee met de stroom, Stier.

Verbeteren: Het liefst zou u wat meer willen reizen of langer op vakantie gaan dan u vorig jaar hebt gedaan. Nieuwe ronde, nieuwe kansen! In 2020 doet u er verstandig aan meer tijd te nemen om bestemmingen en mogelijkheden met elkaar te vergelijken en de daad bij het woord te voegen. Wat vaker een (lang) weekend weggaan, is misschien ook een optie.

TWEELINGEN (22 mei – 21 juni)

Doorgaan: Wat te allen tijde moet blijven is uw onweerstaanbare charme en heerlijke gevoel voor humor. Dit is een gouden combinatie in de liefde; hiermee krijgt u niet alleen alles gedaan, maar kunt u ook menig potje breken. Verder is uw libido ook nog eens een stuk hoger dan vorig jaar, en daarbij kunt u die charme goed gebruiken.

Stoppen: Uw oude ‘ik’ is zeer dringend aan vervanging toe. Er is veel gebeurd in 2019 waardoor u een totaal andere visie heeft gekregen op allerlei zaken, en de oude Tweelingen, in veel opzichten, niet meer bestaat. Er is een complete persoonlijke transformatie ophanden, waarbij u zich heel goed zult voelen.

Verbeteren: Qua werk valt er nog wel wat winst te behalen. Misschien zit u niet helemaal lekker op uw plek of zou het goed zijn om een opleiding of cursus te volgen om te bereiken wat u werkelijk graag wilt. Met een beetje goede wil en doorzettingsvermogen is er veel mogelijk dit jaar.

KREEFT (22 juni – 22 juli)

Doorgaan: Uw relatie is er de afgelopen tijd alleen maar beter op geworden, dus ga vooral op deze voet verder. De liefde zou nog weleens een zeer verrassende wending kunnen nemen in 2020. Samenwonen, een huwelijksaanzoek, een verhuizing. Bent u nog single? Ook dan staan u fijne dingen te wachten op liefdesgebied, dus blijf hier vooral voor openstaan.

Stoppen: Totaal onnodig is die pessimistische kijk op bepaalde dingen. Zelfs als alles goed gaat, heeft u soms de neiging om u druk te maken om zaken die misschien nooit zullen gebeuren. Of het nu gaat om het klimaat, uw financiën of de buren, u vindt altijd wel iets om over te tobben. Pluk de dag!

Verbeteren: Uw vriendenkring is hard aan een reorganisatie toe. Sommige vrienden verdwijnen vanzelf langzaam maar zeker uit beeld, anderen moet u zelf een handje helpen. Het is prima om uzelf wat meer open te stellen, maar dan wel bij de juiste mensen. Ga voor kwaliteit in plaats van kwantiteit.

LEEUW (23 juli – 23 augustus)

Doorgaan: Qua werk beschikt u over een flexibiliteit die u vorig jaar enorm goed van pas is gekomen. Ook in 2020 zal het op de werkvloer allesbehalve saai zijn. Verandering, drama en opschudding is te verwachten, maar juist dit houdt u scherp en alert. Behoud dat aanpassingsvermogen en alles komt gewoon weer goed.

Stoppen: Zet het idee dat u ‘niets meer hoeft te leren’ vooral uit het hoofd. Natuurlijk hoeft u niet direct te denken aan school of studie, maar een cursus of workshop zou u wel degelijk veel nieuwe kennis én voldoening kunnen bieden. Ook bloggen is een leuke manier van zelfontplooiing. Probeer het gewoon eens.

Verbeteren: Hoewel u op zich niets te klagen heeft over uw seksleven, is het aan te raden om in plaats van alleen aandacht te besteden aan seksualiteit ook eens wat meer sensualiteit toe te voegen aan de vrijpartijen. Een langer voorspel, een uitgebreide massage, speeltjes, veertjes, alles waarbij de gevoelens meer geprikkeld worden zal uw liefdesleven een extra boost geven.

MAAGD (24 augustus – 23 september)

Doorgaan: Blijf vooral genieten van wat u allemaal heeft bereikt het afgelopen jaar. U heeft niet alleen keuzes gemaakt, maar ook ontzettend hard gewerkt om te komen waar u nu bent. Nu is het tijd om het een beetje rustiger aan te doen en uzelf wat meer vrije tijd te gunnen met uw geliefde of voor wat extra ik-tijd.

Stoppen: Op zich is bescheidenheid een prachtige eigenschap, maar zakelijk gezien soms een behoorlijke sta-in-de-weg. En dat terwijl er in 2020 meerdere kansen op loonsverhoging voorbijkomen. Durf deze kansen ook daadwerkelijk te zien en vooral te benutten! ‘Nee’ heb je en ‘ja’ kun je krijgen, zeker als u zelf ook gelooft dat u het gewoon waard bent.

Verbeteren: Tja, dat spaarpotje, hè. Vaker dan gemiddeld zal uw telefoon of laptop het begeven. Ook heeft u meer pech met elektronische keukenapparatuur of de auto. Zorg dat u in elk geval een flinke buffer op de bank hebt staan, zodat u genoeg achter de hand heeft voor als het nodig mocht zijn.

WEEGSCHAAL (24 september – 23 oktober)

Doorgaan: Uw sociale netwerk is u heilig en 2020 barst uit elkaar op het gebied van feestjes, partijen en allerlei andere uitjes waar u zo dol op bent. Dat wordt veelvuldig shoppen voor nieuwe kleding en shinen op dansvloeren en wellicht zelfs een rode loper of in elk geval iets waarbij u zich een ware ster voelt. Blijf net zo gefocust op uw gezondheid als nu.

Stoppen: Hoewel u veiligheid belangrijk vindt, merkt u komend jaar dat het helemaal niet zo verkeerd is om af en toe een sprong in het diepe te wagen. Zeker als u niet heel veel te verliezen heeft en u altijd nog een plan B achter de hand heeft, is het absoluut het proberen waard.

Verbeteren: Op het gebied van werk valt er veel te winnen. Niet zo zeer heel opvallend, maar vooral met het oog op stille voorbereidingen op de naaste toekomst. 2020 wordt een jaar van veel zwijgen, meer denken en nog meer plannen. Houd belangrijke ontwikkelingen voor uzelf en kom er pas mee naar buiten wanneer het bijna rond is.

SCHORPIOEN (24 oktober – 22 november)

Doorgaan: Creativiteit wordt steeds belangrijker voor u. Het bezoeken van musea, het genieten van mooie voorstellingen, concerten, naar festivals gaan, doet u goed. Maar ook zelf creatief bezig zijn met bijvoorbeeld tekenen, schilderen, schrijven, koken, handwerken of muziek maken. Blijf hier mee bezig.

Stoppen: Wat u absoluut niet langer in uw leven kunt gebruiken volgend jaar, is smokkelen met te veel eten en drinken en uw laksheid waar het sporten betreft. U zult in 2020 dus harder aan uw gezondheid moeten werken en echt meer moeten bewegen om conditie op te bouwen, in vorm te blijven en u ook daadwerkelijk goed te blijven voelen.

Verbeteren: Uw relatie. Hoewel het heel normaal is dat het in de liefde niet altijd koek en ei is of altijd alleen maar over rozen gaat, zullen zich in 2020 momenten voordoen waarbij u zich zult afvragen of het wel verstandig is om op deze manier samen verder te gaan. Een flink aandachtspunt dus.

BOOGSCHUTTER (23 november – 21 december)

Doorgaan: Uw fysieke gezondheid staat er goed voor. Afgezien van wat stress-hoofdpijn (maar dit kunt u vermijden) zit u prima in uw vel en u ziet er ook nog eens fantastisch uit. Blijf dus vooral lekker sporten, wandelen en bewegen in het algemeen. Dit doet u niet alleen fysiek goed, ook mentaal doet het wonderen voor u.

Stoppen: Op een bepaalde manier heeft u steeds meer de behoefte gekregen om u te bewijzen. Vooral het creëren van meer aanzien is belangrijk voor u geworden. Helaas zit dit er nog even niet in volgend jaar. Vervang uw streven naar meer succes voor het meer genieten van wat al wél is bereikt. Tel uw zegeningen.

Verbeteren: U heeft soms nog de behoefte vaak de deur uit te gaan. Misschien bent u bang dat u iets mist, misschien ligt de verveling op de loer of is het op een andere manier een vorm van ‘vluchtgedrag’. Wanneer u ook thuis, in uw eentje, helemaal kunt ontspannen, heeft u uw innerlijke rust gevonden. Probeer dit te bereiken in 2020.

STEENBOK (22 december – 20 januari)

Doorgaan: U speelt al een poosje met het plan om uiterlijk een metamorfose te ondergaan. Als dit idee u nog steeds aanspreekt, doet u er verstandig aan hiermee door te gaan. De kans dat het u gaat lukken is nog nooit zo groot geweest als nu. Vooral als u niet tevreden bent met uw houding of gewicht is dit hét jaar om hier keihard aan te werken.

Stoppen: Hoewel het u misschien aan uw hart zal gaan, merkt u mettertijd steeds vaker dat een bepaalde vriendschap u geen voldoening meer schenkt. U bent het steeds minder vaak met elkaar eens of ziet elkaar zo weinig dat u daadwerkelijk uit elkaar aan het groeien bent. Tijd om de knoop door te hakken.

Verbeteren: Uw woning kan hier en daar wel een fikse opknapbeurt gebruiken. Wellicht is het voor sommige Steen-bokken zelfs tijd om te verhuizen. Hoe dan ook zullen de klussen of verbouwingen prima verlopen. 2020 is een prima jaar om alles wat er aan het huis verbeterd moet worden, zo grondig mogelijk aan te pakken.

WATERMAN (21 januari – 19 februari)

Doorgaan: In 2019 bent u meer aan de slag gegaan met uw persoonlijke ontwikkeling. Vooral met betrekking tot het in balans komen. Inmiddels is het vrij duidelijk wat u nodig heeft om mentaal en fysiek in evenwicht te komen en te blijven. Houd dit vast! Het zorgt ervoor dat u zich een stuk beter in uw vel zal voelen.

Stoppen: Het op stap gaan en feest vieren met grote groepen mensen heeft u wel een beetje gehad. 2020 wordt een jaar van cocoonen. Ook heeft u niet meer zo de behoefte om uw mening aan iedereen te verkondigen, dus uzelf op de voorgrond plaatsen is ook niet nodig. De achtergrond bevalt u stukken beter.

Verbeteren: Uw thuissituatie kan wel wat meer aandacht gebruiken komend jaar. Er zijn een aantal dingen die al een poosje niet lekker lopen en waar helaas nog steeds geen oplossing voor gevonden is. Het is niet alleen belangrijk om hier goed over na te blijven denken, het is ook essentieel om hierover thuis te blijven communiceren.

VISSEN (20 februari – 20 maart)

Doorgaan: U heeft vorig jaar bewust veel tijd gestoken in sport en ontspanning: wandelen, fietsen, lekker de natuur in of er gewoon even een weekje tussenuit... dit heeft u zichtbaar goed gedaan. Blijf deze dingen ook volgend jaar lekker doen. Er is niets zo fijn om zo nu en dan de boel de boel te laten om uw hoofd helemaal leeg te kunnen maken.

Stoppen: Wat absoluut per direct de vuilcontainer in mag, is die terughoudendheid en onzekerheid waarmee u de dingen tegemoet treedt, zowel op persoonlijk als zakelijk vlak. 2020 vraagt een meer open en meer sociale houding van u en vooral meer zelfverzekerdheid. Hiermee kunt u veel bereiken.

Verbeteren: Of het nu om uw baan, hobby of iets anders gaat, vorig jaar bent u vol voor het succes gegaan en daarmee heeft u een enorme vooruitgang geboekt. Desondanks functioneert nog niet alles naar behoren. In 2020 staan er met name met het oog op uw carrière weer veel te gebeuren, dus zet die puntjes op de i!

