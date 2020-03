Deel 11: ’Vaccineren is mijn plicht’

Alles is op dit moment anders. Dus ook het consult van de verloskundige. Vorige week was die voor het eerst telefonisch. De vragen die gesteld werden, kwamen duidelijk niet uit het gebruikelijke handboek: ’Hoe gaat het thuiswerken?’, ’Is niemand in het huishouden aan het snotteren?’, ’Op welke manier probeer je nu in beweging te blijven?’... Het corona-gerelateerde gesprek werd als volgt afgesloten: „Tot slot wil ik je laten weten dat het moment daar is om te beslissen over de 22 wekenprik. Je krijgt er nog een mail over.”

De mail is er even later en wordt aan mij voorgelezen. Het gaat over een vaccin dat beschermt tegen kinkhoest, difterie en tetanus. Dankzij die prik tijdens de zwangerschap is de baby vanaf dag één op aarde al beschermd, en de baby hoeft deze niet nog een keer toegediend te krijgen. Voor meer informatie zijn er links naar het inmiddels bij iedereen bekende RIVM. De mail wordt afgesloten met een op z’n minst verrassende zin: ’Veel succes bij het maken van je beslissing.’

Plicht

Ik koester de vrijheden die we hebben in ons land. Dat we zelf mogen kiezen wat we doen met ons lichaam. Maar - en nu gaan we even filosofisch doen - ik hang als liberaal ook de denkwijze van de Engelse filosoof en econoom John Stuart Mill (1806-1873) aan: „Individuele vrijheid moet in zoverre zijn grenzen kennen: het individu mag niet tot overlast voor anderen zijn.”

Dus als ik mijn kind bewust niet vaccineer en hij wordt ziek (waardoor hij weer andere kinderen kan besmetten) dan ben ik die andere kinderen en hun ouders tot overlast. Fijn dat ik zo aan mijn vrijheid heb vastgehouden, maar ik heb met die houding de vrijheid van een ander grandioos beperkt. De keus is dus makkelijk gemaakt, want dit is geen beslissing. Als ik mijn kind wil laten spelen met andere kinderen en naar de opvang wil brengen, is vaccineren mijn plicht.

Geen twijfel

Terug naar de 22 wekenprik. Na het uitspreken van de laatste zin uit de mail kijken we elkaar aan. Zonder woorden weten we genoeg. Geen twijfel. Ik grap nog even: „We kunnen ook voor de blender gaan hé.” Maar die grap kan rekenen op weinig waardering . En gelijk heeft ze. Met de gezondheid van onszelf en van anderen valt niet te spotten. Hoe duidelijk wordt dat juist in deze tijden van de gezondheidscrisis.

Voor mezelf Google ik toch nog hoe het met de absurde blender-actie van de anti-vaxxers afgelopen is. De eerste link brengt me meteen bij Nederland Vaccineert, een online campagne van pro-vaxxers die via wetgeving willen regelen dat vaccinaties juist verplicht worden voor kleintjes die naar de kinderopvang gaan. Een warm initiatief dat ik, zo zal inmiddels wel duidelijk zijn, van harte steun.

Vaccin

Zonder veel moeite kom ik dan toch bij de blendergeleerden uit. Medio mei is er - vooralsnog - een vaccinatiecongres in Hoevelaken. Een dag lang met elkaar ’onzinverhalen’ en ’weerzinwekkende theorieën’ - dezelfde termen die zij gebruiken als ze het over het Rijksvaccinatieprogramma hebben - delen. Als ik snel ben, kan ik nog een early bird ticket kopen voor slechts 55 euro. Ik kan een lach niet onderdrukken als ik denk aan de reden waarom de bijeenkomst waarschijnlijk niet zal doorgaan: omdat er nog geen vaccin tegen corona is.