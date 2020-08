De vechtscheiding Deel 34: ’Al die hete appjes... ik hou het niet meer!’

Anouk is wonderwel relaxed deze vakantie. Ze stelt zelfs voor om net te doen alsof de scheiding niet bestaat. Ik stem in. Het scheelt een hoop spanning tijdens onze dagen samen op vakantie. We hebben zelfs lol bij de talentenjacht. Tot Storm opeens opduikt met de melding dat hij Lente nergens kan vinden.

Verdwenen

Ik schrik overeind en laat Anouk los. Ze deinst terug, met haar lippen getuit. Wilde ze mij nou gaan zoenen? „Hoezo, Lente is weg?” vraagt ze. „We waren bij het voetbalveldje. Ik wilde blijven en zij wilde naar het zwembad. Dus zei ik: ’Ga jij maar alvast. Ik kom later.’ Maar toen ik later aankwam, zat de hele groep er, behalve Lente. En ze was er ook niet geweest. Daarna ging ik naar het huisje, maar daar was ze ook niet.” „En niemand heeft haar gezien of gebeld?” „Ze neemt niet op.”

Vroeger

Anouk verdeelt de groep in twee: „Jullie gaan weer naar het voetbalveld – en jullie gaan naar het zwembad. Blijf daar tot wij er weer zijn. Als jullie haar zien, dan app je mij.” Ze blijft rustig en neemt de leiding. Zo ken ik haar nog van heel vroeger, het is de Anouk op wie ik verliefd ben geworden. De laatste jaren is deze Anouk helemaal verdwenen.

Paniek

„En nu?” vraag ik haar als de kinderen gedwee zijn afgedropen. „We kammen eerst samen het park uit. Mocht ze dan nog niet boven water zijn, dan schakelen we de beveiliging in. Jij gaat vanaf hier linksom en ik ga rechtsom. Ik zie je dan bij het pad naar het strand.” Slingerend volg ik het weggetje langs alle huisjes. Verbaasde gasten laat ik een foto van Lente zien: „Ze is weg. Heeft u haar gezien?”

Hoe langer het duurt, hoe meer ik in paniek raak: ’Moeten we de politie niet inschakelen?’ app ik naar Anouk. Maar dat wil ze niet. Ik vervolg mijn weg. Steeds sneller, net als het bonzen van mijn hart. Die gaat als een gek tekeer.

Allerlei doemscenario’s spoken door mijn hoofd: wat als ze ontvoerd is? Misschien zijn ze nu al bij de grens? Misschien hebben ze haar vermoord of ligt ze in de zee? Met de afschuwelijkste gedachtes in mijn hoofd bereik ik het pad naar de zee. Anouk staat er al.

Waarschuwende blik

„Nouk!”, ik sla mijn arm om haar heen en trek haar tegen me aan, maar ze weert me af. „Kijk,” zegt ze. „Daar.” Ik volg de richting van haar vinger en zie dan onze dochter. Ze zit in de maneschijn op een rots. Hand in hand met een plaatselijke adonis. „Is ’ie nou helemaal...”, sis ik en wil naar ze toe gaan.

Maar Anouk houdt me tegen: „Laat ze. Dit is toch superromantisch.” Samen wandelen we over het strand naar de rots. Ze kucht en vraagt in het Engels of hij haar over een uur naar ons appartement wil brengen. And don’t touch her, wil ik erachteraan zeggen, maar dat slik ik na een waarschuwende blik van haar moeder weer in. In plaats daarvan zeg ik tegen Anouk: „Dankjewel.” Ze kijkt me verbaasd aan: „Ja,” ga ik verder. „Bedankt dat je zo rustig bleef en niet hysterisch werd.”

De rest van onze gezamenlijke tijd verloopt rustig en gezellig. We eten samen en gaan samen sporten. Verder laten we elkaar met rust. Samen met de kinderen breng ik haar naar het vliegveld. We huggen. „Dankjewel voor onze vakantie samen,” fluistert ze in mijn oor. Even voel ik me leeg.

Afgestraft

Alsof ze voelt dat de kust weer veilig is, begint Sara te appen. Ik reageer enthousiast: ’Wat heb ik u lang niet gesproken.’ ’Zo’n brief kan geen enkele vrouw weerstaan,’ appt ze terug. ’En is dit ook nog steeds onweerstaanbaar?’ vraag ik, terwijl ik een foto van mijn ontblote torso stuur. Misschien nog een beetje te vroeg, maar het is zo lang geleden dat we hebben gevreeën dat ik me niet meer kan beheersen.

Ik word meteen afgestraft: ’Is dat het enige wat je hebt gemist?’ ’Nee, natuurlijk niet,’ app ik gehaast. ’Hoe gaat het verder met je?’ Ze antwoordt dat het prima gaat. Ze is uitgerust, werkt weer en heeft me gemist. ’Heel erg gemist?’ waag ik. Ze stuurt een ontblote borst terug. ’Zo erg gemist?’ Ik stuur een foto van de bobbel achter mijn gulp.

Als antwoord krijg ik een foto van een vinger in haar slipje. Dan hou ik het niet meer en bel haar. En de volgende avond weer, en de avond erop weer. We bellen iedere avond tot we terugvliegen. Dan hoef ik niet meer te bellen, want zodra we door de douane zijn, stort ze zich in mijn armen.

„Mama!” roept Lente. Ik kijk verbaasd op. Ze ziet toch wel dat dit Sara is? Maar Lente kijkt niet naar Sara. Ik volg haar blik en zie een bekend figuur achter een pilaar schieten.