Caro’s vriend wil anale seks: ’Ik moet er niet aan denken’

„Ik heb Floris ontmoet via Tinder. Na talloze dramatische dates, stond er eindelijk een keer een echt leuke vent voor mijn neus. Het was vlam in de pan; we gingen meteen helemaal in elkaar op en ik ben nog die avond met hem mee naar huis gegaan, waar we de hele nacht hebben liggen vrijen. Een maand later heb ik de huur van mijn kleine studiootje opgezegd en ben ik bij Floris ingetrokken. Met deze man ga ik oud worden.

Anale seks

We hebben het heerlijk samen. We zijn al een paar keer met elkaar op vakantie geweest, kijken naar een huis om samen te kopen en we hebben het heel voorzichtig over kinderen. Een jaar na die eerste date kunnen we nog steeds niet van elkaar afblijven. Floris windt me echt ongelooflijk op, ik ben als was in zijn handen. Er is alleen een ding waarin we niet op een lijn liggen; hij wil anale seks, ik niet.

Gedoe

Hij vertelde het al vrij vroeg in onze relatie dat hij dat zo geil vindt. Zijn vorige vriendin was er heel makkelijk in, ze deden het regelmatig op die manier. Ik heb het ooit, jaren terug, eens met een jongen geprobeerd en kwam toen van een koude kermis thuis. Ik vind het ongemakkelijk, pijnlijk en het brengt ’gedoe’ met zich mee – ik omschrijf het zo op een nette manier, denk ik. Het is aan mij niet besteed. Daar legt Floris zich niet zomaar bij neer.

Drie keer niks

Regelmatig start hij het gesprek erover opnieuw. Dan zegt hij dat ik het niet op de juiste manier heb meegemaakt, dat het helemaal geen pijn hoeft te doen en ook niet smerig hoeft te worden. Hij probeert me over te halen, maar ik wil er gewoon niet aan. Ik ben voor alles in, je kunt ieder standje met mij op, maar dit vind ik drie keer niks.

Andere kant

Ik weet van vriendinnen dat zij het de normaalste zaak van de wereld vinden het zo nu en dan ’via de andere kant’ te doen. Ik begrijp daar niks van. Waarom zou je, als je er een opening voor hebt die er daadwerkelijk voor bedoeld is? Het schijnt heel spannend te zijn. En voor mannen heel opwindend. Maar ik ben er ook nog en ik kan er totaal niet van genieten.

Overhalen

Het lijkt ook wel alsof het de laatste jaren steeds normaler is geworden. Ik lees er in tijdschriften regelmatig ervaringsverhalen of tips & tricks over en volgens mij komt het in de helft van alle online porno terug. Ik ben ervan overtuigd dat daardoor ook heel veel vrouwen zich maar over laten halen. Waarom zou je iets doen waar je je echt niet goed bij voelt?

Nul op rekest

Vorige week begon Floris er weer over. Het valt me op dat hij dat vaak doet als hij een paar biertjes op heeft. Ik ben dit keer kwaad geworden. Ik heb hem gezegd dat hij mijn nee moet respecteren en erover op moet houden. Daar schrok hij van, maar ik zag ook teleurstelling in zijn gezicht. Ik hoop dat het voor Floris niet zo’n big deal is dat hij zou overwegen het dan ooit maar bij een andere vrouw te gaan halen, want bij mij zal hij echt voor altijd nul op rekest krijgen.”

Deze rubriek is gebaseerd op waargebeurde verhalen. Namen zijn gefingeerd.

