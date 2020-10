’Vrouwen van 40+ die op TikTok zitten, zijn mesjogge’

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: ik vind TikTok raar. Met name bepaalde vrouwen van boven de veertig die TikTokken vind ik raar. Nederland is qua gebruik van deze app wereldwijd koploper onder kinderen. Maar liefs meer dan 3.5 miljoen jonge gebruikers hebben deze app geïnstalleerd.

Volgers

De reden waarom TikTok o.a. zo populair is onder jongeren, is omdat je met één TikTokje (kort filmpje) instant succes kunt hebben. Dat wil zeggen dat je met één TikTokje ineens duizenden volgers kunt verwelkomen. Waar je met Instagram maandenlang goede content moet maken om veel volgers, een grote fanbase, op te bouwen? Met TikTok kan dat in een paar dagen!

Bedrijven die jongeren willen bereiken weten inmiddels dat ze deze populaire TikTokkers/influencers in moeten zetten in hun media-campagne. En zeg nou zelf: Hoe leuk is het om als kind, als jongere spullen toegestuurd te krijgen in ruil voor een filmpje met dat product? Ik denk niet dat het gros het dáár om te doen is overigens. De meeste jongeren plaatsen gewoon vaak grappige, leuke, zorgeloze content.

Boven de veertig

Maar nu komt het. Langzaam maar zeker ontdekken vrouwen van boven de veertig deze app. Is dat erg? Nee. Tuurlijk niet. Niet als zij gezellige, eerlijke, grappige content plaatsen waarvan de lol afspat. Wat ik gewoon niet begrijp en wat ik echt raar vind zijn vrouwen van boven de veertig die constant om bevestiging vragen dat ze er jonger uitzien dan hun leeftijd.

Hallo? Dit is een platform voor kinderen en jongeren ja! Waarom plaats je vaak schaars geklede filmpjes van jezelf en roep je kinderen op om jouw leeftijd te schatten? Waarom wil je als volwassen vrouw, als moeder, als oma bevestigd worden dat je er nog best mag zijn? Wat is dat toch dat vrouwen vanaf een bepaalde leeftijd zo angstvallig vasthouden aan het idee dat er jeugdig uitzien het hoogst haalbare is?

En die bevestiging zoeken onder, godbetert, kinderen? Welke boodschap wil jij aan jonge, vaak onzekere, vrouwen doorgeven? Dat pure schoonheid van binnen zit? Vast niet. Dat uiterlijk en er vooral jong uitzien heel erg belangrijk is? Dat je er zelfs na je veertigste nog superappetijtelijk, lees sexy, uit dient te zien? En kom nou niet aanzetten met dat leeftijd slechts een getal is, want dan zou je dat namelijk niet doen. Kom op.

Pedofilie

Jij weet ook dat je onmiddellijk ’comments’ krijgt van jonge knullen die niets aan de verbeelding overlaten. Puistige pubers die op hun slaapkamertje fantaseren over geile seks met een ’rijpe’ vrouw. Ik vind dat dus doodeng. Ik noem dat een vorm van pedofilie. Aandachttrekkende pedofilie. ’Hi guys kijk eens hoe lekker ik nog ben?’ Draai het maar eens om.

Mannen vanaf een bepaalde leeftijd die met getuite lippen in de camera kijken en met hun half ontblote bovenlijf content maken waaruit blijkt dat ze, ondanks hun leeftijd, nog seksueel enorm opwindend zijn? Die vervolgens met hartjes reageren op ’comments’ van jonge meisjes die zeggen: ’Ik zou je doen?’. De wereld zou op zijn kop staan! Waarom gelden er voor vrouwen andere regels dan voor mannen? Ik vind het raar dat TikTok niet ingrijpt. Maar nóg raarder vind ik de vrouwen van boven de veertig die dat doen, die vind ik hartstikke mesjogge.