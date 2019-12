Daghoroscoop 30 december

VANDAAG JARIG

Nu Uranus het 4e huis van uw horoscoop verlaat (en voorlopig daarin niet terugkeert) zal alles thuis en in uw gevoelsleven rustiger worden. Met deze planeet de komende 7 jaar in uw 5e huis gaan degenen van u die kunstenaar zijn of werkzaam in de amusementssector mooie jaren tegemoet.

RAM

Gemoederen kunnen verhit raken en u zult gehoord willen worden over elke kwestie die ter sprake komt. Breng datgene wat u predikt ook in praktijk als u wilt dat mensen uw voorbeeld volgen. Het zal van belang zijn om uw kalmte te bewaren.

STIER

Vooruitkijkend naar een nieuw jaar zult u een gevoel van optimisme ervaren. Mentaal bent u al bezig 2020 vanuit een ander standpunt te benaderen. Uit onverwachte hoek kunt u de kans krijgen om tot hogere kringen toe te treden.

TWEELINGEN

U zult zich niet vervelen, maar dat is niet altijd een voordeel. U kunt op irritante mensen en vervelende obstakels stuiten. Laat gebeurtenissen zich in hun eigen tempo ontwikkelen of u nu vakantie hebt of aan het werk bent.

KREEFT

Wees voorzichtig waar het beminden betreft; u kunt onopzettelijk iemand bezeren. Zaken kunnen u te veel in beslag nemen; vertrouw niet iedereen op z’n blauwe ogen. Vraag een tweede opinie over alles wat er echt toe doet.

LEEUW

Als u moet werken kunt u een enigszins gespannen en impulsieve sfeer ervaren. Een computercrash, tekort aan personeel of apparatuur die het begeeft kunnen de dag een verward verloop geven. Wees voorzichtig op de weg.

MAAGD

Probeer niet alles te analyseren en problemen te zien waar deze niet bestaan. Gebruik uw mentale kracht om iets te weten te komen over een bijzondere vaardigheid en probeer constructief bezig te zijn in plaats van destructief.

WEEGSCHAAL

De kosmos kan voor verwarring zorgen voor degenen die werken of aan een nieuwe week beginnen. Iets afwijkends zal uw aandacht trekken. Gebruik uw gezonde verstand als het om geld gaat; maak geen schulden.

SCHORPIOEN

Nieuwsgierigheid kan u ertoe brengen op het internet te surfen. Pas op dat u geen sporen achterlaat voor mensen met kwade bedoelingen. Laat uw auto checken als u gaat rijden zodat u niet vast komt te zitten waar u niet wilt zijn.

BOOGSCHUTTER

Hoewel het een moeizame dag kan worden bent u opgewassen tegen de intensiteit van de kosmos. U loopt toenemend risico op machtsspelletjes en ruzie. U kunt spijt hebben van een impulsieve keus. Ontspan.

STEENBOK

Uw charme en humor zullen u uit elke situatie redden, maar u zult geen tijd hebben om ervan te genieten door de vele ballen die u in de lucht moet houden. Besteed aandacht aan één doel en denk erover na wat uw prioriteiten zijn.

WATERMAN

Alles wijst op een rumoerige dag; u hoeft niet op eensgezindheid of veel samenwerking te rekenen. Anderen lijken een verborgen agenda te hebben (en u misschien ook). Reageer niet te fel als men kritiek op u loslaat.

VISSEN

U kunt in een situatie terecht komen die u liever aan u voorbij zou laten gaan. Laat besluiten niet door anderen beïnvloeden. Iedere handeling waarover u niet helemaal zeker bent kan een weerslag hebben. Blijf ver van verleidingen.

