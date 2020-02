Maud: Mijn heftige bevalling ruïneerde mijn seksleven

Romantisch beeld

„Ik heb in totaal 28 uur liggen bevallen van Thijn. De ontsluiting vorderde amper en de weeën waren niet te doen, zo heftig. Ik wilde per se thuis bevallen, mijn verloskundige had mij ook gezegd dat dit het prettigst is. Ik heb een angst voor ziekenhuizen en daarnaast had ik het romantische beeld van meteen thuis in bed mijn kraamweek inrollen.

Ingeknipt

Halverwege mijn bevalling zijn we toch naar het ziekenhuis gegaan. Ik wilde – tegen al mijn principes in – pijnstilling. De ruggenprik die ik kreeg werkte niet volledig, waardoor ik de pijn alsnog voor een groot deel meekreeg. Toen Thijn er uiteindelijk bijna uitkwam, was ik volledig uitgeput. De gynaecoloog moest hem er letterlijk met een tang uittrekken. Ik werd flink ingeknipt, wat me op dat moment niets interesseerde. Als dat kind er maar uit was.

Ontsteking

De dagen na mijn bevalling kon ik niet zitten. Zelfs liggen deed pijn. Ik heb totaal niet genoten van mijn kraamweek. Naar het toilet gaan, was een ramp. Ik plaste onder de douche, anders verging ik van de pijn door de bijtende urine in de wond. Alsof het allemaal nog niet genoeg was, kreeg ik er ook nog een ontsteking bij. Pas na een maand kon ik weer een beetje normaal rechtop zitten.

Dikke handdoek

De nogal grove bevalling heeft er waarschijnlijk ook voor gezorgd dat ik incontinent ben geraakt. Ik kan niet niezen of lachen, of ik verlies urine. Dat is heel gênant. Daarnaast blijf ik last van mijn wond houden, ondanks dat het nu bijna twee jaar geleden is. Als ik seks met mijn vriend heb, doet dat altijd pijn. En ik verlies urine. We doen het al preventief met een dikke handdoek onder mijn billen.

Tweede kindje

Er is niets ’sexy’ meer aan. Ik heb seks met mijn vriend, omdat ik voel dat hij er behoefte aan heeft, maar wat mij betreft kunnen we het allemaal overslaan. Ik geniet er niet meer van. We doen het veel minder dan we ooit deden en natuurlijk baalt hij daar van.

Het klinkt misschien overdreven, maar ik voel me gewoon gehandicapt op dit vlak. We willen nog heel graag een tweede kindje, dus me laten opereren aan mijn incontinentie heeft nog niet veel nut.

Offer

Voor mijn vriend is het leven na de geboorte van onze zoon gewoon doorgegaan. Hij sport nog steeds en geniet nog van de sporadische seks met mij. Het zou wel wat vaker mogen, zegt hij wel eens. Maar hij snapt ook dat ik dat nu even niet wil. Ik word iedere dag geconfronteerd met de gevolgen van mijn bevalling.

Ik ben dolblij met Thijn en geniet enorm van hem. Maar ik vind het niet tof dat ik dit offer ervoor heb moeten brengen. Seks is altijd een belangrijk ding binnen onze relatie geweest. Inmiddels is het een opgave.

Verdrietig

Soms denk ik: laat dat tweede kind maar, ik laat mezelf opereren. Mijn knip is waarschijnlijk te strak gehecht, waardoor ik er altijd last van heb. Als het buiten heel koud is, voel ik het litteken zelfs trekken. En die incontinentie maakt me heel verdrietig. Op je 30ste hoor je nog lekker te kunnen sporten. Maar zelfs spontaan hard lachen om mijn kind geeft me al een natte broek.

Oude lichaam

Het maakt me wel eens boos hoe oneerlijk het in dit opzicht tussen mannen en vrouwen is verdeeld. Ik heb negen maanden ongemakken ervaren tijdens mijn zwangerschap, een superheftige bevalling gehad en nu ook nog iedere dag ellende.

Ik denk dat er heel veel meer vrouwen met hetzelfde probleem rondlopen, we zouden daar naar elkaar toe eens opener over moeten zijn. Ik wil niet te veel zeuren, ik heb een prachtig en geweldig leuk kind. Maar toch… ik snak iedere dag naar mijn oude lichaam.”

Jij op Vrouw

Wil jij ook jouw ’Tussen de lakens-verhaal’ vertellen?

Dat kan hier.