Kirsten (29) had seks tegen haar wil in: ’Die nacht achtervolgt mij nog steeds’

„De eerste keer dat ik me op straat onveilig voelde was toen ik een jaar of 14 was. Ik fietste alleen naar huis na hockey en werd door een groepje jongens nagefloten en ze riepen misselijkmakende teksten. Ik was een hoertje, een sletje. Ze zouden me wel willen nemen, riepen ze. Het zijn misschien maar woorden, maar voor een meisje van 14 is dat heel intimiderend. Ik kwam huilend thuis en vanaf dat moment heeft mijn vader mij altijd gebracht en gehaald.”

Niet zo’n held

„In de loop der jaren ben ik ook op andere momenten nog talloze keren op straat lastiggevallen. De ene keer wordt er gesist, de andere keer alleen maar heel intimiderend gekeken. Het maakt me iedere keer weer bang. Ik ben niet zo’n held en ik ken ook de verhalen van aanranding en verkrachting wel. Wat als zoiets mij ooit overkomt? Ik kon daar echt van wakker liggen.”

„Toen ik op een wat latere leeftijd uitging, kreeg ik te maken met handtastelijkheden. Jongens vinden het de normaalste zaak van de wereld in een kroeg even aan je kont te zitten. Of naar je borsten te grijpen. Mijn beste vriendin lachte zoiets weg. ’Ze zijn dronken’, zei ze dan. Het gebeurde haar ook, maar ze maalde er niet om. Sterker nog; zij genoot van die ’aandacht’. Het maakte mij alleen maar kwaad en bang.”

Beste vrienden

„Op m’n 20ste kreeg ik een vriend. Een onwijs lieve jongen met wie ik zes jaar samen ben geweest. Hij was de eerste met wie ik naar bed ging en hoewel ik denk dat we seksueel gezien niet de allerbeste match waren, vond ik het wel altijd lekker met hem. Hij had niet zo’n enorme seksdrive. Toen hij het uitmaakte, snapte ik eindelijk waarom. Hij vertelde mij dat hij op jongens viel. Ik wond hem gewoonweg niet genoeg op. We zijn nog steeds beste vrienden.”

Kater

„In de periode daarna heb ik veel gedate. Ik ging volop uit en zat vaak op Tinder: na zes jaar gezapigheid moest ik mijn wilde haren kwijt. Ik trof de ene na de andere mafkees. Het leek wel alsof ik het in mijn Tinderbio had staan: ’Heb je geen respect voor vrouwen, like mij dan’. De meeste mannen willen maar één ding en dat is seks met je. Ik ben daar een paar keer in meegegaan omdat het mij wel spannend leek. De kater komt daarna; zo’n man wil vervolgens zo snel mogelijk weer weg of er blijft van zijn vleierij als hij is klaargekomen niets meer over.”

Teveel gedronken

„Iedere keer weer voelde ik me gebruikt als ik me had laten meeslepen in het moment. En laten we eerlijk zijn: ik was ook gewoon gebruikt, ondanks dat ik er zelf aan had meegewerkt. Diverse mannen drongen schaamteloos aan als ik zei dat ik niet met ze naar bed wilde. Dat maakte me bang. Net zo bang als ik destijds op straat of tijdens het uitgaan was geweest. Vrijwel alle keren heb ik mezelf uit de benarde situatie kunnen bevrijden. Dan ging ik er met een smoes vandoor. Tot de laatste keer, nu een half jaar geleden. Ik had net iets teveel gedronken en bood niet voldoende weerstand. Mijn ’nee’ was niet genoeg.”

De klap

„Ik heb seks gehad tegen mijn zin in. Gek genoeg durf ik het nog steeds geen verkrachting te noemen, maar feitelijk is dat het wel. Ik heb meerdere keren nee gezegd, maar dat drong niet door. De klap kwam de ochtend erna pas. Toen ik me echt realiseerde wat er gebeurd was en hij weg was, kon ik alleen nog maar huilen. Ik heb mijn ex gebeld om er met hem over te praten. Hij was heel lief en kwam direct langs om me te troosten. Mijn beste vriendin was woest op die gast, maar ook op mij. Hoezo had ik hem niet gewoon in zijn gezicht geslagen?”

Best lastig

„Die nacht achtervolgt mij nog steeds. Mijn Tinderaccount heb ik inmiddels verwijderd. En daten doe ik niet meer. Het heeft me meer beschadigd dan ik dacht. Mijn ex vindt dat ik aangifte moet doen, maar daar heb er absoluut geen zin in; het heeft tóch geen nut, lees je altijd. Ik wil het vooral vergeten en doorgaan, maar dat is heel lastig. Mijn vertrouwen in mannen zal echt hersteld moeten worden, maar hoe? Dat kan nog best eens lastig worden…”

Jij op vrouw

Wil jij ook jouw ’tussen de lakensverhaal’ vertellen?

Dat kan hier.