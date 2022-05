’Mijn ex maakt me zwart op social media, mijn kind lijdt daaronder’

„Mijn ex-man en ik zijn nu een half jaar uit elkaar en dat is niet op een prettige manier gegaan”, vertelt Inge. „Ik heb een affaire gehad en ben daar niet trots op. Ik realiseer me heel goed hoe veel pijn ik hem daarmee heb gedaan. Het was wat mij betreft alleen wel de druppel die de emmer deed overlopen: wij zijn beter af als we ons leven individueel van elkaar leiden.”

„We hebben samen een dochter van 12 en nu doet zich het volgende probleem voor. Mijn ex-man maakt mij regelmatig belachelijk of zelfs zwart op sociale media, en mijn dochter ziet dat. Ik vind dit extreem pijnlijk. Hij plaatst al sinds de scheiding dubbelzinnige teksten en tagt bijvoorbeeld vrienden onder veelzeggende posts. Ook heeft hij zelfs een aantal keer gemene reacties geplaatst onder foto’s van mij en mijn zus, die mijn zus op Facebook plaatste. Nogmaals: ik snap zijn woede, maar onze dochter lijdt hieronder en ik ben bang dat ze beïnvloed wordt. Is er misschien iemand die helder kan uitleggen wat het met een kind doet als ze zoiets ziet? Zodat ik hem dat onder de neus kan schuiven? Of kan ik zelf iets doen?”

Niet chic

Kindertherapeut en ouderschapsdeskundige Meta Herman de Groot ziet alleen maar verliezers als deze situatie de kans krijgt zich nog verder te ontwikkelen. „Je ex-partner zwartmaken op social media is per definitie niet chic. Als je samen ouders bent, is het alle bruggen te ver om dit te doen.”

Partnerpijn uitzweten

De dochter van Inge en haar ex heeft al genoeg te verwerken door de scheiding, vervolgt Herman de Groot. „Kinderen lijden sowieso onder een scheiding. Het is dus aan ouders om de schade te beperken door zo goed mogelijk uit elkaar te gaan en respectvol met elkaar te blijven omgaan. Wat er tussen jullie als partners heeft plaatsgevonden, in dit geval dus een affaire, mag nooit het ouderschap beïnvloeden. Partnerpijn moet je zelf uitzweten zonder dat kinderen hier getuigen van zijn of last van hebben.”

Dochter zwartmaken

Herman de Groot keurt het gedrag van de ex-man van Inge, hoe veel pijn hij ook heeft, daarom ook af. „Wanneer de ene ouder de andere zwartmaakt, maak je eigenlijk de helft van je dochter zwart. Je miskent het deel waaruit zij ook bestaat. Een kind bestaat nu eenmaal voor de helft uit de vader en voor de andere helft uit de moeder. Wanneer de vader nog te veel partnerpijn ervaart, is het belangrijk om daar iets aan te doen zodat het niet jullie dochter beïnvloedt. Jullie dochter heeft niets te maken met jullie liefdesrelatie en wat zich daarin heeft afgespeeld. Zij wil maar één ding: ze wil mogen houden van haar vader en moeder, en geen onderlinge strijd.”

Positieve verbinding

„Ook al zijn jullie als partners uit elkaar, jullie zullen toch in positieve verbinding met elkaar moeten blijven voor jullie dochter. Als het nog te pijnlijk is om echt in contact te zijn met elkaar op ouderniveau, zorg dan in ieder geval dat jullie respectvol zijn naar elkaar toe. Probeer van daaruit een situatie te creëren waarin jullie wel weer met elkaar kunnen communiceren over jullie dochter en jullie gezamenlijk ouderschap.”

Deskundige

„Geef bij vader aan dat zijn boosheid te begrijpen is maar dat het niet helpt wanneer hij zijn frustraties in het openbaar deelt. Leg uit dat jullie dochter hieronder lijdt en dat zij geen onderdeel van jullie partnerpijn mag en kan zijn. Als hij de pijn van jullie relatie of scheiding nog te verwerken heeft, is het voor hem wellicht verstandig dat met een deskundige te bespreken”

„Partners waren jullie, maar ouders blijven jullie je hele leven. Samen.”