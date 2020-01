Daghoroscoop 10 januari

VANDAAG JARIG

In het leven van uw partner kan zich een persoonlijk drama afspelen dat uw relatie op de proef zal stellen. Dat kan echter ook gebeuren als u te veel met uzelf bezig bent of te consumptief leeft. Geef anderen wat meer aandacht. Verbeter dit jaar uw imago en uiterlijk, maar doe het rustig.

RAM

Schuldgevoel of twijfel kan de relatie met uw geliefde overschaduwen. Misschien maakt u zich zorgen over iets in het verleden waarmee u opnieuw wordt geconfronteerd. Zoek verstrooiing in creatief werk om weer in balans te komen.

STIER

Wees u bewust van uw koppigheid en afkeer van veranderingen. Communicatie met meerderen kan daardoor stroef verlopen. Als u terugdenkt aan een recente gebeurtenis kan de oorzaak van huidige complicaties duidelijk worden.

TWEELINGEN

U zult zich best amuseren maar u moet wel op uw woorden letten als u uw reputatie ongeschonden wilt houden. Iemand kan u verkeerd begrijpen of een grap verkeerd opvatten. Wijdt u aan hetgeen u hebt laten sloffen.

KREEFT

Een prima dag om ideeën op tafel te leggen. Hoewel u overtuigend bent kunt u ook een beetje koppig zijn en tegendraads. Een onverwacht probleem wordt mogelijk veroorzaakt door iemand die een domme mening verkondigt.

LEEUW

Iets voor uw medemens doen kan een flinke opdracht lijken maar u moet zich er niet aan onttrekken. Besef dat u er niet alles voor op hoeft te geven en dat het zinvol is wat u doet, zelfs als het niet perfect is. Doe echter wel uw best.

MAAGD

Smeed het ijzer als het heet is en strijk het geld op dat bij een contract hoort dat nog voor het eind van de week wordt afgesloten. Houd rekening met jaloezie en geef collega’s de eer die hen toekomt als ze aan uw succes hebben bijgedragen.

WEEGSCHAAL

Een geschikte dag om te reizen en bent u niet onderweg zoek dan contact per telefoon en communiceer met mensen ver weg. U kunt iets zeer nuttigs te weten komen. Geef het goede voorbeeld door vrijwilligerswerk te doen.

SCHORPIOEN

Een goede dag om praktisch bezig te zijn en ideeën in praktijk te brengen. U kunt vandaag wat bot reageren als collega’s een vraagteken zetten bij uw handelingen. Houd er rekening mee dat anderen humeurig kunnen zijn en ongeduldig.

BOOGSCHUTTER

Samenwerking kan u geluk brengen. Bezoek een bijeenkomst, vergadering, feestje – begeef u onder mensen, dan vindt u een nieuwe baan of nieuwe geliefde (die de liefde van uw leven zou kunnen worden.)

STEENBOK

U kunt met tegengestelde factoren te maken krijgen die een flinke uitdaging zullen zijn. Laat u niet afleiden door kleine fouten en onbenullige gesprekken. Word degene die anderen in u zien; speel de u toebedeelde rol met verve.

WATERMAN

Probeer aan het leren van iets nieuws plezier te beleven en stel u zo open mogelijk op. Laat niet merken dat u zich onzeker voelt; lach om uzelf en om de speldenprikken die anderen kunnen uitdelen.

VISSEN

U kunt geluk hebben als u een ander huis zoekt en ook nog voor de prijs die u in uw hoofd hebt. Wel zullen een paar andere plannen op de spaarbrander moeten. Laat de veiligheid van uw gezin prevaleren. Zuinigheid wordt beloond.

