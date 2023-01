Tineke had een postnatale depressie: ’Als ze huilde, was ik verblind door irritatie’

Tineke schreef haar verhaal op in het boek Ben je wel veilig bij mij? De titel komt voort uit een ervaring die ze haar dieptepunt noemt: hét moment dat ze zich daadwerkelijk een gevaar voor haar kinderen achtte. „Ik had een enorme paniekaanval, terwijl ik alleen met mijn dochtertjes thuis was. Ik heb wel vaker van deze emotionele uitbarstingen gehad, maar nooit op deze manier. Uit paniek zette ik de kinderen in een lege badkuip in de badkamer: voor hun eigen bescherming. Ik was namelijk oprecht bang dat ik ze anders pijn zou doen.”

Angst

Niet alleen na dit voorval, maar constant vroeg Tineke zich af of haar kinderen nog wel veilig waren bij haar. „Het moment dat ik de diagnose postnatale depressie kreeg, viel er dan ook geen last van mijn schouders. De dokters adviseerden mij dat er altijd iemand bij me moest zijn als ik met de kinderen was. Dat legde een extra grote druk op mijn partner Kenny.”

Het begon allemaal na het overlijden van zoontje Lou, tijdens de zwangerschap. Na twaalf weken stopte het hartje met kloppen. Door therapeuten werd later vastgesteld dat dit het punt was waarop de postnatale depressie begon.

„Lou was mijn tweede zwangerschap, tussen Alix en Aster in. In de eerste weken had ik al het gevoel dat het mis was”, vertelt Tineke. „Mijn onderbuikgevoel klopte; mijn foetus was overleden. De volgende dag ging België vanwege corona in een harde lockdown. Hierdoor kon ik de natuurlijk bevalling niet afwachten, maar werd er een curettage uitgevoerd. Het ging allemaal zo snel. Daardoor heb ik niet kunnen rouwen.”

Huilbaby

Toen Tineke snel daarna zwanger werd van Aster, was ze ontzettend bang dat het wéér fout zou gaan. „De constante angst schopte mijn hormoonhuishouding compleet in de war. Mijn oermoedergevoel, dat ik wel had na de geboorte van Alix, bleef uit bij de geboorte van Aster. Ik voelde alleen maar opluchting, want ze was gezond. Tijd om bij te komen, kreeg ik niet. Aster was namelijk een huilbaby. Hierdoor nam mijn vermoeidheid, paniek, irritatie en schuldgevoel naar mijn kersverse dochtertje alleen nog maar toe.”

Ze legde de schuld bij zichzelf. „Ik maakte mezelf wijs dat het door mij kwam dat Aster zo huilde. Ik leefde van paniekaanval naar huilbui naar woede-uitbarsting. Ik verzorgde mezelf niet meer; zelfs een douche was al te veel gevraagd. In die periode kreeg ik steeds meer het gevoel dat er iets mis met mij was, maar de artsen wimpelden het af als langdurige stress doordat Aster een huilbaby was.”

Opname

Om afleiding te zoeken, ging Tineke na haar zwangerschapsverlof weer aan het werk. Maar concentreren bleek onmogelijk en bij het geringste stressmoment stortte ze in. Toen ze ook niet meer kon autorijden, schakelde ze professionele hulp in en toen werd officieel een postnatale depressie vastgesteld.

Samen met Kenny besloot Tineke om zich te laten opnemen in een psychiatrische kliniek. Aster ging mee, zodat ze samen konden knokken voor hun moeder-dochterband. „Mijn schuldgevoel naar mijn oudste dochter Alix was enorm”, zegt Tineke. „Ik vond het moeilijk om haar achter te laten, maar gelukkig nam Kenny de volledige zorg op zich.”

Prikkelbaar

Vierenhalve maand zat ze in de kliniek. „Achteraf gezien ben ik heel blij dat ik het heb gedaan. Voor zowel mezelf als voor Aster was het echt nodig’, legt Tineke uit. „Door mijn depressie was ik enorm prikkelbaar. Als ze begon te huilen, kon ik niet lezen wat ze nodig had. Ik was verblind door irritatie. De verplegers hebben de zorg voor haar meerdere keren overgenomen, zodat ik haar op andere momenten wél de aandacht kon geven die ze nodig had.”

Tineke vond het lastig om aan haar ouders uit te leggen wat een postnatale depressie precies inhield. „Dat ik aangaf zelf niet meer voor mijn kinderen te kunnen zorgen, begrepen ze niet meteen. Meerdere malen vroegen ze: ’Wanneer kom je nou naar huis, zou je niet beter voor Alix kunnen gaan zorgen? Het duurt nu toch wel lang.’ Ze bedoelden het goed, maar ik had echt meer tijd nodig.”

Rolmodel

Inmiddels gaat het stukken beter met Tineke. Genezen is ze echter nog niet. De antidepressiva die ze slikt, is ze langzaam aan het afbouwen. Door haar verhaal op te schrijven, hoopt ze een rolmodel te worden voor vrouwen die eveneens een postnatale depressie hebben of hebben gehad, maar ook voor hun omgeving.

Bekijk ook: Zo herken en voorkom je een prenatale depressie

„Er is nog te weinig aandacht voor in de medische wereld, maar ook daarbuiten”, meent Tineke. „Mijn advies aan anderen is daarom: probeer je open te stellen en vul geen dingen in voor iemand die door een depressie heen gaat. Zelf vond ik het heel fijn als mensen langskwamen. Praten hoefde niet eens, samen een wandelingetje maken deed al wonderen.”

Haar moedergevoelens? Die zijn weer zoals vanouds. Een leven zonder haar meisjes kan Tineke zich nu niet meer voorstellen. „Ik voel me gelukkig weer moeder. Met zekerheid kan ik zeggen dat mijn kinderen nu wél veilig zijn bij mij. Het verlangen naar een derde kind is er daarom nog wel. Uitsluiten doe ik het dus nog niet, maar hij is wel enorm beïnvloed door alles wat er gebeurd is.”

Wil je niets van VROUW missen?

Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.