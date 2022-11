Premium Het beste van De Telegraaf

Sekszusjes op de bühne: 'Wij laten zien welke worstelingen je kunt hebben'

In Ongelikt delen de zusjes middels open gesprekken, liedjes en grappige sketches ongegeneerd hun eigen ervaringen. Ⓒ Peggy De Haan

Met je kind praten over seks: veel ouders hebben geen idee hoe ze dat moeten doen. Met hun YouTube-kanaal en tv-programma speelden Sekszusjes Krista (33) en Marcelle (31) Arriëns handig in op dat taboe. Maar waar hun video’s door menig puber – en stiekem ook veel volwassenen – nog anoniem op de eigen telefoon bekeken konden worden, gaan ze met hun theatershow een stapje verder. In Ongelikt, de voorstelling die ’woensdag in première gaat, delen de zusjes middels open gesprekken, liedjes en grappige sketches ongegeneerd hun eigen ervaringen.